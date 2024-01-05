Γερμανία: Σήμερα η κηδεία του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε - Δεν θα παραστεί η Άνγκελα Μέρκελ

Η κηδεία του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 81 ετών ύστερα από μακρά μάχη με τον καρκίνο, θα τελεστεί σήμερα στην πόλη Όφενμπουργκ.

Σύμφωνα με την Bild η πρώην καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ δεν θα παρευρεθεί. Η ίδια ανακοίνωσε ότι θα είναι παρούσα μόνο στην τελετή που θα γίνει στη μνήμη του στο Βερολίνο, στις 22 Ιανουαρίου.

Η νεκρώσιμος ακολουθία από την Εκκλησία της Ευαγγελικής Πόλης μέχρι το νεκροταφείο Waldbach θα πραγματοποιηθεί στη 1 μ.μ. Στο καταπράσινο νεκροταφείο στο κέντρο του Όφενμπουργκ, που χτίστηκε το 1871, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε θα ταφεί στις 2 το μεσημέρι, περιτριγυρισμένος μόνο από την οικογένειά του και τους επίτιμους καλεσμένους του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, κορυφαίοι πολιτικοί θα βρίσκονται σήμερα στο πλευρό της οικογένειας Σόιμπλε στο Όφενμπουργκ.

Ο ηγέτης του CDU Φρίντιρχ Μερζ, ο Manuel Hagel, ο πρωθυπουργός της Βάδης-Βυρτεμβέργης Winfried Kretschmann, ο δήμαρχος του Όφενμπουργκ Marco Steffens και η μεγαλύτερη κόρη του Σόιμπλε, Christine Strobl θα εκφωνήσουν επικήδειο λόγο.

Ο Σόιμπλε ήταν από το 1965 μέλος των κεντροδεξιών Χριστιανοδημοκρατών και έγινε βουλευτής το 1972. Ήταν ένας από τους γερμανούς πολιτικούς με την πιο μακρά θητεία.

Από το 1990 ήταν καθηλωμένος στην αναπηρική καρέκλα, αφού οι σφαίρες ενός ανισόρροπου ενόπλου τον κατέστησαν ανάπηρο και παραλίγο να τον σκοτώσουν.

Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο οποίος καταγόταν από το Φράιμπουργκ, θεωρείτο ένας από τους πιο εξέχοντες πολιτικούς του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος της Γερμανίας, CDU. Διαμόρφωσε την ομοσπονδιακή πολιτική για δεκαετίες και ήταν το μακροβιότερο μέλος της Μπούντεσταγκ.

Ειδικότερα, ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας κατείχε κυβερνητικές θέσεις από τη δεκαετία του 1980, συμπεριλαμβανομένου του Ομοσπονδιακού Υπουργού Ειδικών Καθηκόντων, του Προϊσταμένου της Ομοσπονδιακής Καγκελαρίας και του Υπουργού Εσωτερικών υπό τον Καγκελάριο Χέλμουτ Κολ.

Επί Άνγκελα Μέρκελ, ο Σόιμπλε ήταν και πάλι υπουργός Εσωτερικών από το 2005 έως το 2009 και υπουργός Οικονομικών από το 2009 έως το 2017, αξιώμα για το οποίο έγινε γνωστός πέρα από τη Γερμανία κατά τη διάρκεια της κρίσης του ευρώ.

Μεταξύ 1991 και 2000, ανέλαβε τη θέση του προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας CDU/CSU στην Μπούντεσταγκ για την Ένωση.

Μετά την κατάρρευση της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης στις ομοσπονδιακές εκλογές του 1998, ο Σόιμπλε διαδέχθηκε τον Χέλμουτ Κολ και έγινε ο πρόεδρος του κόμματος. Μόλις 15 μήνες αργότερα, παραιτήθηκε από τη θέση και από την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης το 2000 μετά το σκάνδαλο για τη χρηματοδότηση του κόμματος. Η παραίτηση του Σόιμπλε ξεκίνησε μια αλλαγή στο εσωτερικό των Χριστιανοδημοκρατών, με την Άνγκελα Μέρκελ να αναλαμβάνει την ηγεσία του κόμματος.

