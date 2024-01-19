Η Ρωσία καλεί τη Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους κατά τη διάρκεια συνομιλιών στη Μόσχα

Η ρωσική διπλωματία κάλεσε σήμερα τη Χαμάς, κατά τη διάρκεια συνομιλιών στη Μόσχα, να απελευθερώσει όλους τους ομήρους της, εκτιμώντας παράλληλα ότι η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, θύλακας που αποτελεί στόχο μαζικών ισραηλινών βομβαρδισμών, είναι "καταστροφικού μεγέθους".

"Η ρωσική πλευρά επέμεινε στην ανάγκη να απελευθερωθούν γρήγορα όλοι οι άμαχοι που αιχμαλωτίστηκαν κατά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 και κρατούμενοι από τις παλαιστινιακές παρατάξεις", δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών μετά τη συνάντηση μεταξύ του υφυπουργού Εξωτερικών Μιχαήλ Μπογκντάνοφ και του Μούσα Αμπού Μαρζούκ, μέλους του πολιτικού γραφείου της Χαμάς.

Νωρίτερα σήμερα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι αντιπροσωπεία μελών της Χαμάς επισκέπτεται τη Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

