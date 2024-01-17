Μεγάλες διαστάσεις αρχίζει να λαμβάνει το θέμα της ακροδεξιάς στη Γερμανία, καθώς η άνοδος του AfD προκαλεί προβληματισμό και αντιδράσεις τόσο στην κοινωνία, με μαζικές διαδηλώσεις, αλλά και του πολιτικού προσωπικού. Ο αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομικών Ρόμπερτ Χάμπεκ έκρουσε για άλλη μία φορά τον κώδωνα του κινδύνου, δηλώνοντας πως το AfD σχεδιάζει να μεταρέψει τη Γερμανία σε ένα αυταρχικό κράτος, αντίστοιχο της Ρωσίας.

Μία εβδομάδα αφότου αποκαλύφθηκε ότι μέλη του ακροδεξιού κόμματος συμμετείχαν σε μια συνάντηση για να συζητήσουν τις μαζικές απελάσεις, μεταξύ των οποίων φέρεται ότι συμμετείχαν Γερμανοί πολίτες, ο Ρόμπερτ Χάμπεκ είπε ότι ο κίνδυνος που έθετε το AfD για τη δημοκρατία είχε υποτιμηθεί σοβαρά.

People chant "all together against fascism" this evening in Leipzig, Germany.



The protest against the rising AfD party was called by the "Leipzig nimmt Platz" alliance under the title "Enough is enough."#Germany pic.twitter.com/dfeZsgRy5n — Directed (@AbacusIavo) January 17, 2024

Καθώς την πέμπτη νύχτα διαμαρτυριών κατά του AfD είδε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να βγαίνουν στους δρόμους των γερμανικών πόλεων και αναμένονται ακόμα μαζικότερες διαδηλώσεις το βράδυ της Τετάρτης, ο Χάμπεκ φάνηκε να υποστηρίζει τις εκκλήσεις να τεθεί εκτός νόμου το κόμμα, ωστόσο τόνισε τους κινδύνους μιας τέτοιας κίνησης, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνο μπούμερανγκ» αν αποτύγχανε.

«Η ζημιά που θα προκαλούσε μια αποτυχημένη προσπάθεια θα ήταν τεράστια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αν τεθεί μια υπόθεση, θα πρέπει απολύτως 100% να σταθεί στο δικαστήριο. Είναι κάτι που πρέπει να εξετάσετε πολύ προσεκτικά», δήλωσε ο αντικαγκελάριος στο περιοδικό Stern.

Μια τέτοια απόφαση θα εναπόκειται στο συνταγματικό δικαστήριο της Γερμανίας «και τα εμπόδια είναι, όπως θα έπρεπε, πολύ υψηλά», είπε. «Θα ήταν πολύ καλύτερο για το AfD να ηττηθεί δημοκρατικά στις κάλπες», πρόσθεσε.

«Οι δεξιοί αυταρχιστές ανησυχούν για μια επίθεση στην ουσία της δημοκρατίας», είπε ο Χάμπεκ. «Θέλουν να μετατρέψουν τη Γερμανία σε ένα κράτος όπως η Ρωσία και προετοιμάζονται συστηματικά για αυτό».

Το AfD έχει μετατοπιστεί προς τα δεξιά από την ίδρυσή του το 2013 και έχει δει μια σταθερή αύξηση στη δημοτικότητά του τους τελευταίους μήνες, σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνώντας τα κυβερνητικά κόμματα.

Την περασμένη εβδομάδα, ΜΜΕ και πολιτικοί παρατηρητές εξέτασαν τα στοιχεία για το ποια μέλη του AfD, των νεοναζί και των δεξιών εξτρεμιστικών κινημάτων ήταν στη συγκέντρωση του Νοεμβρίου στο Πότσνταμ.

Ο καγκελάριος, Όλαφ Σολτς, έγραψε στο Twitter την Τετάρτη: «Είμαι ευγνώμων που δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Γερμανίας τις τελευταίες ημέρες για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στον ρατσισμό, τη φασαρία και τη φιλελεύθερη δημοκρατία μας. Αυτό μας δίνει θάρρος και δείχνει: είμαστε πολύ περισσότεροι από εμάς τους δημοκράτες από εκείνους που επιδιώκουν να διχάσουν».

Ο Lars Klingbeil, ο πρόεδρος των κυβερνώντων Σοσιαλδημοκρατών, κάλεσε «όλους τους λογικούς ανθρώπους» που μέχρι στιγμής δεν είχαν μιλήσει εναντίον του AfD, «να αυξήσουν την έντασή τους».



