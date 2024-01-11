Πολιτικοί της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD), μέλη νεοναζιστικών και φασιστικών οργανώσεων και επιχειρηματίες συναντήθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο στο Πότσνταμ, με βασικό θέμα συζήτησης ένα σχέδιο απέλασης εκατομμυρίων ανθρώπων από την Γερμανία, αποκάλυψε το ερευνητικό δίκτυο «Correctiv».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στελέχη της AfD, μεταξύ των οποίων η ομοσπονδιακή βουλευτής Γκέριτ Χούι και ο πρώην βουλευτής και νυν προσωπικός βοηθός της αρχηγού του κόμματος Αλίς Βάιντελ Ρόλαντ Χάρτβιγκ, συναντήθηκαν με το ηγετικό στέλεχος του «ταυτοτικού κινήματος» και της «Νέας Δεξιάς», τον 35χρονο αυστριακό Μάρτιν Ζέλνερ, ο οποίος είχε αναλάβει την εκπόνηση και την παρουσίαση ενός «στρατηγικού σχεδίου» περί «επαναμετανάστευσης», δια της βίας επιστροφής των μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους με μαζικές απελάσεις. Αυτές οι απελάσεις δεν θα αφορούσαν μόνο τους αιτούντες άσυλο, αλλά και κατόχους γερμανικού διαβατηρίου, οι οποίοι, όπως υποστηρίζει, «δημιουργούν επιθετικές ταχύτατα αναπτυσσόμενες παράλληλες κοινωνίες». Την συμμετοχή της έχει επιβεβαιώσει και η Γκέριτ Χούι, η οποία παραδέχθηκε μάλιστα ότι το 2017 παρουσίασε στην ηγεσία της ΑfD πρόγραμμα «επαναμετανάστευσης» για μετανάστες οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν θέση εργασίας στην Γερμανία. Οι προτάσεις της δεν υιοθετήθηκαν από το κόμμα, διευκρίνισε, αλλά η ίδια εξακολουθεί να τις υποστηρίζει.

Το δίκτυο «Corrective» αναφέρει ακόμη ότι το θέμα της «επαναμετανάστευσης» των «μη αφομοιωμένων Γερμανών» κυριάρχησε στη συνάντηση του Νοεμβρίου, με τον Μάρτιν Ζέλνερ να κάνει λόγο για «τη μεγαλύτερη πρόκληση» σε περίπτωση που η AfD αναλάβει την εξουσία στην Γερμανία. Το «στρατηγικό σχέδιο» προβλέπει μεταξύ άλλων ότι σε κάποιο κράτος της βόρειας Αφρικής, το οποίο δεν κατονομάζεται, θα συγκεντρωθούν δύο εκατομμύρια άνθρωποι από την Γερμανία. Ακτιβιστές υπέρ των προσφύγων μπορούν επίσης να πάνε εκεί, φέρεται να δήλωσε ο κ. Ζέλνερ, ο οποίος έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του στη συνάντηση, διαψεύδει ωστόσο την ύπαρξη ενός «μυστικού στρατηγικού σχεδίου». Με ανακοίνωσή της η AfD τόνισε ότι η συνάντηση δεν αποτελούσε κομματική εκδήλωση και διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει σχέδιο αλλαγής των θέσεων του κόμματος για την μεταναστευτική πολιτική.

Μεταξύ των συμμετεχόντων στην συνάντηση ήταν και ο γερμανός επιχειρηματίας Χανς-Κρίστιαν Λίμερ, εκ των συνιδιοκτητών της γερμανικής αλυσίδας εστιατορίων «Hans im Glück» και των αρτοποιείων «Backwerk». Η εταιρία ανακοίνωσε ήδη ότι ο κ. Λίμερ υπέβαλε την παραίτησή του, η οποία και έγινε αποδεκτή. «Η εταιρία μας αποστασιοποιείται ξεκάθαρα από ακροδεξιές απόψεις. Αυτές οι απόψεις αντιπροσωπεύουν το ακριβώς αντίθετο από τις βασικές αξίες μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η συνάντηση όμως είχε συνέπειες και για το εσωτερικό του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, το «παρών» έδωσαν δύο μέλη της οργάνωσης Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, στελέχη της συντηρητικής πτέρυγας «Ένωση Αξιών». «Ο βασικός μας κανόνας είναι ότι, όποιος συμμετέχει σε τέτοιες συναντήσεις, παραβιάζει τις αρχές του CDU», δήλωσε εκπρόσωπος του κόμματος και πρόσθεσε ότι διεξάγεται ήδη σχετική έρευνα.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ προειδοποίησε την AfD «να μην συνδέεται με εχθρούς του Συντάγματος». Κανείς δεν πρέπει να υποτιμά αυτόν τον κίνδυνο, δήλωσε η κυρία Φέζερ στο περιοδικό Stern και αναφέρθηκε στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος, η οποία κατατάσσει την AfD ως «ύποπτη» σε σχέση με την ακροδεξιά ιδεολογία. Το κόμμα έχει προσφύγει κατά της κατηγοροποίησης της υπηρεσίας και η σχετική απόφαση αναμένεται στο τέλος Φεβρουαρίου.

Οι αποκαλύψεις του «Corrective» ανακινούν ήδη τη συζήτηση περί ενδεχόμενης απαγόρευσης της AfD, με την αρχηγό του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) Σάσκια Έσκεν να την υποστηρίζει και τον αρχηγό του CDU Φρίντριχ Μερτς να διατυπώνει αντίθετη άποψη.

