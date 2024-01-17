Εκτεταμένες ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων και σιδηροδρομικών δρομολογίων αναμένονται σήμερα και αύριο Πέμπτη στη νότια και στην κεντρική Γερμανία, εξαιτίας σφοδρής χιονόπτωσης και του φαινομένου της παγωμένης βροχής.

Για σοβαρά προβλήματα στις πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια του Μονάχου και της Φρανκφούρτης ενημέρωσε η αεροπορική εταιρία Lufthansa, ενώ οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι (DB) συνέστησαν στο επιβατικό κοινό να αναβάλει τις μετακινήσεις του.

Εκτός από σοβαρά προβλήματα στην αεροπορική, την σιδηροδρομική και την οδική κυκλοφορία, η Ομοσπονδιακή Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD) προειδοποιεί επίσης για τον κίνδυνο να υπάρξουν ζημιές σε υποδομές και σε κτίρια, λόγω του μεγάλου βάρους του χιονιού και του πάγου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

