Τουλάχιστον δεκαεπτά άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας των ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων στην πόλη Χαρκίβ της βορειοανατολικής Ουκρανίας χθες Τρίτη, ανακοίνωσαν οι αρχές.

KHARKIV NOW.



Russia attacked my city. Hit the house where just local people lived. Rescuers are on the site, at this moment 17 victims. pic.twitter.com/MyybeSNefd January 17, 2024

Consequences of the evening shelling of the #Russian Federation in the center of #Kharkiv, as a result of which 17 people were injured.



Two women are in a serious condition, 12 more people are also hospitalized and are in the hospital in medium and light conditions, said the… pic.twitter.com/2aUimsnCAa — Lew Anno Suport #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) January 17, 2024

«Δυο γυναίκες είναι σοβαρά τραυματισμένες», ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης αυτής που ήταν προπολεμικά η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, ο Όλεχ Σινεχούμποφ. Δώδεκα τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, διευκρίνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο ουκρανό αξιωματικό, δυο πύραυλοι συστήματος (σ.σ. αντιαεροπορικής άμυνας) S-300 που είχαν μετατραπεί έπληξαν πολυκατοικία στο κέντρο της μητρόπολης.

Ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ από την πλευρά του επέμεινε πως τα πλήγματα έγιναν σε περιοχή όπου δεν υπήρχε «καμιά» στρατιωτική υποδομή και δέκα κτίρια υπέστησαν ζημιές.

Η πόλη γίνεται συχνά στόχος ρωσικών επιθέσεων. Την περασμένη εβδομάδα χτυπήθηκε ξενοδοχείο της μητρόπολης με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διαβεβαιώνει πάγια ότι οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στην ουκρανική επικράτεια γίνονται αποκλειστικά εναντίον στρατιωτικών στόχων.

Νωρίτερα χθες Τρίτη, οι αρχές ανακοίνωσαν πως θα προχωρήσουν στην εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων 26 χωριών στην ομώνυμη περιφέρεια Χαρκίβ, εξαιτίας της απειλής ρωσικής χερσαίας επίθεσης.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ασκούν πίεση στο ανατολικό τμήμα της περιφέρειας, εξαπολύουν συνεχώς εφόδους στην κατεύθυνση της Κούπιανσκ, πάντως το Κίεβο διαβεβαιώνει πως τα εδαφικά κέρδη τους είναι ελάχιστα.

Τμήμα της περιφέρειας αυτής είχε πέσει στα χέρια των ρωσικών στρατευμάτων κατά την πρώτη φάση του πολέμου, όμως ουκρανική αντεπίθεση το 2022 οδήγησε στην απώθησή τους ανατολικότερα. Η ίδια η πόλη Χαρκίβ δεν έχει καταληφθεί.

Από την πλευρά τους οι ουκρανικές δυνάμεις βομβαρδίζουν συχνά την περιφέρεια Μπιέλγκοροντ της Ρωσίας, ειδικά την ομώνυμη πρωτεύουσά της και κοντινά χωριά, στην άλλη πλευρά των συνόρων. Τα πλήγματά τους πολλαπλασιάστηκαν και εντατικοποιήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

