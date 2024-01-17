Ο Τζο Μπάιντεν θα δει σήμερα στον Λευκό Οίκο τους ηγέτες του Κογκρέσου, Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς, για να συζητηθεί το αίτημά του, ανικανοποίητο επί μήνες, να χρηματοδοτηθεί περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ στην Ουκρανία και στο Ισραήλ, ανακοίνωσε η εκπρόσωπός του χθες Τρίτη.

Ο αμερικανός πρόεδρος θα υποδεχθεί τον επικεφαλής της Δημοκρατικής πλειοψηφίας στη Γερουσία Τσακ Σούμερ, τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, άλλα ηγετικά στελέχη των κοινοβουλευτικών ομάδων των δυο παρατάξεων, καθώς και προέδρους κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Το αίτημα για την παροχή βοήθειας, που περιλάμβανε επίσης κεφάλαια για την ενίσχυση της ασφάλειας στα σύνορα με το Μεξικό, θα όφειλε να αποτελεί «προτεραιότητα» για το Κογκρέσο, έκρινε η Καρίν Ζαν-Πιερ κατά την ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών χθες.

Ο κ. Μπάιντεν ζητεί να εγκριθεί χρηματοδότηση ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για να συνεχίσει να παρέχεται στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και στο Ισραήλ, για να υποστηριχθεί η Ταϊβάν, καθώς και να ενισχυθούν τα μέσα της ομοσπονδιακής αστυνομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τη φύλαξη των συνόρων και τους μετανάστες στην αμερικανομεξικανική μεθόριο.

Αν δεν περάσει τη νέα χρηματοδότηση το Κογκρέσο, οι ΗΠΑ —ο κυριότερος υποστηρικτής του Κιέβου— δεν μπορούν να τού προσφέρουν επιπλέον στρατιωτικό εξοπλισμό, ούτε οικονομική βοήθεια.

Το πακέτο αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία που ανακοινώθηκε την 27η Δεκεμβρίου ήταν «το τελευταίο» με δεδομένη την εγκεκριμένη χρηματοδότηση και «δεν προετοιμάζεται άλλο», θύμισε στην ίδια ενημέρωση των δημοσιογράφων στην προεδρία ο εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, ο Τζον Κέρμπι.

Πάντως για την κυρία Ζαν-Πιερ, οι διαπραγματεύσεις για το ζήτημα κινούνται «στη σωστή κατεύθυνση».

Οι Ρεπουμπλικάνοι απαιτούν σκλήρυνση της πολιτικής της Ουάσιγκτον στο μεταναστευτικό ζήτημα, κάτι που αποτελεί αναγκαία συνθήκη γι’ αυτούς προκειμένου να εγκρίνουν επιπρόσθετη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία· οι πιο ακραίοι εξ αυτών ωστόσο θέλουν να σταματήσει η βοήθεια στο Κίεβο σε κάθε περίπτωση.

Το ζήτημα είναι λεπτό για τον Δημοκρατικό πρόεδρο Μπάιντεν, ο οποίος διεξάγει προεκλογική εκστρατεία καθώς θα διεκδικήσει νέα θητεία τον Νοέμβριο.

Υποσχόταν περισσότερη «ανθρωπιά» από τον Ρεπουμπλικάνο προκάτοχό του Ντόναλντ Τραμπ μπροστά στη ραγδαία αύξηση των αφίξεων στα σύνορα ΗΠΑ/Μεξικού.

Η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια είναι καίρια για την Ουκρανία, όμως στις ΗΠΑ, όπως και αλλού, το πρόβλημα της «κόπωσης» του πολιτικού προσωπικού και της κοινής γνώμης μοιάζει να μεγεθύνεται καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία μοιάζει να έχει κολλήσει σε κινούμενη άμμο.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας χθες Τρίτη στο φόρουμ του Νταβός, ζήτησε από τη Δύση να συνεχίσει την υποστήριξή της στο Κίεβο για να αποκρουστεί το «αρπακτικό» που είναι κατ’ αυτόν ο ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.