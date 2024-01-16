Κύμα αρκτικού ψύχους φέρνει σφοδρές χιονοπτώσεις στη Νέα Υόρκη

Εκατομμύρια Αμερικανοί ξύπνησαν σήμερα το πρωί αντιμέτωποι με το χιόνι, το χιονόνερο και τις πολικές θερμοκρασίες, καθώς ένα κύμα αρκτικού ψύχους σαρώνει μεγάλο μέρος των ΗΠΑ, τερματίζοντας μια «χιονο-ξηρασία» σχεδόν δύο ετών στην πόλη της Νέας Υόρκης και βάζοντας στον «πάγο» μεγάλο τμήμα των δυτικών πολιτειών.

Πολικές θερμοκρασίες ρεκόρ αναμένονται σήμερα στα Βραχώδη Όρη, τις Μεγάλες Πεδιάδες και τα μεσοδυτικά, με την αίσθηση της θερμοκρασίας να υπολογίζεται το πρωί κάτω από τους -34 βαθμούς Κελσίου στην Πεδιάδα του Μισισίπι.

Η χαμηλότερη θερμοκρασία στη χώρα σήμερα το πρωί ήταν -38 βαθμοί Κελσίου στη μικρή πόλη Μπριγκσντέιλ, στο Κολοράντο, με πληθυσμό 134 κατοίκους.

«Είναι τρελό», δήλωσε η Κέιτι Σάιζμορ, μια μπαρίστα στο Blue Mug Coffee Bar στο Γκρίλι του Κολοράντο, όταν την ενημέρωσαν ότι βρισκόταν κοντά στο πιο παγωμένο σημείο της Αμερικής.

Στο Γκρίλεϊ, σε απόσταση 48 χιλιομέτρων από το Μπριγκσντέιλ, η θερμοκρασία ήταν περίπου 13 βαθμούς υψηλότερη σε σύγκριση με τη γειτονική πόλη στα βόρεια, εντούτοις οι ντόπιοι παίρνουν τα μέτρα τους για να αντιμετωπίσουν το κρύο, φορώντας παραπάνω ρούχα και ανάβοντας στο φουλ τα καλοριφέρ.

«Δεν βγαίνουμε έξω εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα», είπε η Σάιζμορ.

Στην πόλη της Νέας Υόρκης, η οποία δεν είχε δει χιόνι πάνω από 2,5 εκατοστά εδώ και σχεδόν 2 χρόνια, οι κάτοικοι ξύπνησαν για να αντικρίσουν ένα χειμωνιάτικο σκηνικό έξω από τα παράθυρά τους. Στο Σέντραλ Παρκ του Μανχάταν το ύψος του χιονιού έφθασε τα 3,5 εκατοστά έως σήμερα το πρωί, βάζοντας τέλος σε μια «χιονο-ξηρασία» 701 ημερών με ελάχιστο χιόνι.

«Το σερί τερματίστηκε» έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook το γραφείο στη Νέα Υόρκη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, παρακινώντας τους χρήστες να σχολιάσουν αυτό που οι περισσότεροι περιέγραψαν ως μια καλοδεχούμενη έκπληξη. Κατά τη διάρκεια της νύχτας χιόνι ύψους μεταξύ 10 και 12,5 εκατοστών έπεσε στην Ουάσινγκτον, ενώ το ύψος του χιονιού έφθασε μεταξύ 5 και 7,5 εκατοστά στη Βαλτιμόρη και τη Φιλαδέλφεια.

Σφοδρές χιονοπτώσεις αναμένονται στη Νέα Αγγλία, έως την πολιτεία της Νέας Υόρκης, πριν από μια σύντομη ανάπαυλα στα μέσα της εβδομάδας, σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS).

Στα λευκά «ντύθηκαν», επίσης, τα Απαλάχια Όρη και το δυτικό τμήμα της Βόρειας Καρολίνας, με τις νότιες πολιτείες να βρίσκονται αντιμέτωπες με ασυνήθιστο κύμα κακοκαιρίας, σύμφωνα με τον Μπομπ Όραβεκ, του Κέντρου Πρόβλεψης του Καιρού της NWS στο Κόλετζ Παρκ, στο Μέριλαντ.

Στο Νάσβιλ, στο Τενεσί, «όπου δεν καταγράφονται πολλές σφοδρές χιονοπτώσεις», το ύψος του χιονιού έφθασε τα 15 έως 20 εκατοστά, είπε ο Όραβεκ. Οι κάτοικοι του Μομπάιλ, στην Αλαμπάμα ξύπνησαν με χιονόνερο και τη σπάνια θερμοκρασία των -0,5 βαθμών Κελσίου.

Στην αμερικανική επικράτεια, τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την κακοκαιρία από το περασμένο Σαββατοκύριακο, μεταξύ αυτών δύο από υποθερμία τις τελευταίες ημέρες στο Όρεγκον, μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ.

Αν και τα προβλήματα της ηλεκτροδότησης αυτό το Σαββατοκύριακο αποκαταστάθηκαν σε μεγάλο βαθμό, 50.000 καταναλωτές παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στο Όρεγκον σήμερα το πρωί.

Δεκάδες χιλιάδες βρέθηκαν στο σκοτάδι στη Λουιζιάνα, το Τέξας και την Αλαμπάμα, σύμφωνα με τα στοιχεία από το PowerOutage.us.

Περισσότερες από 3.000 πτήσεις από και προς ή και στο εσωτερικό των ΗΠΑ ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν, με τα αεροδρόμια George Bush Intercontinental Airport στο Χιούστον και LaGuardia Airport στη Νέα Υόρκη να καταγράφουν από τα μεγαλύτερα προβλήματα, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware.com.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

