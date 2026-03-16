Σκληρή απάντηση έδωσε τη Δευτέρα το Βερολίνο στον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) για το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε συνέντευξή του στους Financial Times (FT), προειδοποίησε ότι το ΝΑΤΟ θα αντιμετωπίσει «πολύ άσχημο μέλλον» εάν οι σύμμαχοι δεν βοηθήσουν τις ΗΠΑ στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

«Έχουμε κάτι που ονομάζεται ΝΑΤΟ», δήλωσε δηκτικά ο Τραμπ, ο οποίος έχει συχνά επικρίνει τους συμμάχους της Ουάσινγκτον στη Βορειοατλαντική συμμαχία.

«Αυτός δεν είναι ο δικός μας πόλεμος» απάντησε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Μπόρις Πιστόριους.

«Τι περιμένει ο Τραμπ από μια χούφτα ευρωπαϊκές φρεγάτες που δεν μπορεί να κάνει το ισχυρό αμερικανικό ναυτικό; Αυτός δεν είναι ο δικός μας πόλεμος, δεν τον έχουμε ξεκινήσει εμείς» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ως εταίροι στο ΝΑΤΟ, η πρώτη μας ευθύνη είναι το ΝΑΤΟ, και η ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, ξεκαθάρισε ο Γερμανός αξιωματούχος. Η Γερμανία, επανέλαβε, δεν θα συμμετάσχει με τις ένοπλες δυνάμεις της σε επιχείρηση για την ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ.

Ο Πιστόριους ξεκαθάρισε επίσης ότι η ευρωπαϊκή στρατιωτική αποστολή Aspides εστιάζει στην Ερυθρά Θάλασσα, και για να επεκταθεί και να καλύψει το Στενό, θα χρειαζόταν νέα νομική βάση και γερμανική κοινοβουλευτική εντολή.

«Πότε θα επιτευχθούν οι στρατιωτικοί στόχοι;»

Θα είναι σημαντικό οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να διευκρινίσουν πότε θεωρούν ότι οι στρατιωτικοί στόχοι της επιχείρησής τους έχουν επιτευχθεί, παρατήρησε και ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ. «Εδώ χρειαζόμαστε περισσότερη σαφήνεια» πρόσθεσε.

«Είναι σαφές ότι το ιρανικό καθεστώς αποτελεί σημαντικό κίνδυνο: για τους γείτονές του, για ολόκληρη την περιοχή, για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη.Αυτός ο κίνδυνος σίγουρα δεν πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει. Σε αυτό το σημείο συμφωνούμε πλήρως με τους εταίρους και φίλους μας στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες» σημείωσε ο Βάντεφουλ.

«Μέσω του Περσικού Κόλπου, όχι μόνο εξάγονται πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αλλά και πολλά λιπάσματα. Εάν αυτές οι μεταφορές διαταραχθούν, αυτό μπορεί επίσης να έχει επιπτώσεις στις τιμές των τροφίμων και στην επισιτιστική ασφάλεια παγκοσμίως» προειδοποίησε.

Όπως τόνισε ο Γιόχαν Βάντεφουλ, «βλέπουμε επίσης ότι όταν οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνονται, αυτό γεμίζει και το πολεμικό σεντούκι της Ρωσίας. Γι' αυτό η Γερμανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζουν σθεναρά τις ενεργειακές κυρώσεις κατά της Ρωσίας και θέλουμε να μειώσουμε περαιτέρω τα έσοδα της Ρωσίας με πρόσθετα μέτρα. Αυτή τη στιγμή η χαλάρωση των κυρώσεων είναι σίγουρα ο λάθος δρόμος».

«Λάβαμε υπόψη τις δηλώσεις του προέδρου Τραμπ για το ΝΑΤΟ, συντονιστήκαμε με τους συμμάχους το Σαββατοκύριακο... Ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει καμία σχέση με το ΝΑΤΟ, δεν είναι πόλεμος του ΝΑΤΟ», ξεκαθάρισε από πλευράς του εκπρόσωπος του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς.

«Όσο συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος, δεν θα υπάρξει καμία συμμετοχή, ούτε καν σε κάποια προσπάθεια να διατηρηθεί ανοιχτό το Στενό του Ορμούζ με στρατιωτικά μέσα», διεμήνυσε ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.

O Γερμανός αξιωματούχος εξέφρασε την ανησυχία του για προετοιμασίες των IDF που αφορούν μεγάλη χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο, προειδοποιώντας ότι θα χειροτέρευε σημαντικά την ήδη τεταμένη ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

