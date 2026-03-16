Δικαστήριο στο Αζερμπαϊτζάν καταδίκασε σήμερα Γάλλο πολίτη σε δέκα χρόνια κάθειρξης αφού τον έκρινε ένοχο για κατασκοπεία για λογαριασμό του Παρισιού, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Το Μπακού κατηγόρησε τον άνδρα, τον Μαρτέν Ριάν, που συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 2023, ότι συγκέντρωνε απόρρητες πληροφορίες για τη στρατηγική του συνεργασία με την Τουρκία και το Πακιστάν.

Δήλωσε επίσης ότι ο άνδρας βοηθούσε να στρατολογηθούν Αζέροι που μιλούν γαλλικά προκειμένου να συνεργαστούν με τις γαλλικές μυστικές υπηρεσίες.

Ο Ριάν δήλωσε ένοχος σε μέρος των κατηγοριών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.