Τραμπ: Θα χτυπήσουμε το Ιράν ξανά σκληρά σήμερα

Νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη απηύθυνε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ «θα χτυπήσουν ξανά σκληρά σήμερα» το Ιράν, ενώ αρνήθηκε να απαντήσει εάν στο στόχαστρο θα μπουν γέφυρες και ενεργειακές υποδομές.

«Θα τους επιτεθούμε, θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά», δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Apache από το Ιράν αποτελεί τη βάση για την επανέναρξη των αμερικανικών επιθέσεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ έπληξαν ήδη το Ιράν την προηγούμενη ημέρα και θα επαναλάβουν τα πλήγματα.

«Τους χτυπήσαμε σκληρά χθες. Θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα, και θα δούμε τι θα συμβεί με τη συμφωνία», ανέφερε.

Ερωτηθείς αν αυτό σημαίνει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί θα επαναληφθούν, απάντησε: «Ναι, εξαιτίας του ελικοπτέρου. Έχουμε κάθε δικαίωμα να το κάνουμε».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στο περιστατικό κατά το οποίο αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο κατέπεσε στον Κόλπο του Ομάν, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν κατέρριψε «ένα εξαιρετικό μηχάνημα» και στη συνέχεια παραδέχθηκε την ευθύνη του για το συμβάν.

Οι δηλώσεις έρχονται εν μέσω νέας κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ενώ ο Τραμπ επιμένει ότι το Ιράν πρέπει να υπογράψει συμφωνία που θα αποκλείει την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

Το Ιράν δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δήλωσε ο Τραμπ, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα συνιστούσε σοβαρή απειλή για το Ισραήλ αλλά και για τη σταθερότητα ολόκληρης της Μέσης Ανατολής.

«Αν είχαν πυρηνικό όπλο, δεν θα υπήρχε ούτε Ισραήλ ούτε Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε εκ νέου τη συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν που είχε συναφθεί επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, χαρακτηρίζοντάς τη «τη χειρότερη συμφωνία» και υποστηρίζοντας ότι έδινε στην Τεχεράνη έναν δρόμο προς την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Αντίθετα, όπως είπε, η δική του προσέγγιση προβλέπει ότι οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν θα πρέπει να αποκλείει πλήρως κάθε δυνατότητα ανάπτυξης πυρηνικού οπλοστασίου.

«Θέλουμε μια συμφωνία που να είναι ουσιαστική και να λειτουργεί», τόνισε, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να εργάζεται για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει ήδη συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, υποστηρίζοντας πως το μόνο που απομένει είναι να υπογράψει τα έγγραφα.

«Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να αρχίσουν να υπογράφουν το έγγραφο. Το έχουμε διαπραγματευτεί πλήρως», δήλωσε ο Τραμπ.

«Έχουμε μια συμφωνία, που την έχουμε διαπραγματευτεί πλήρως αλλά συνεχίζουν να κωλυσιεργούν και να κωλυσιεργούν και λένε: "Εντάξει, ας τους δώσουμε μερικές ακόμη ημέρες". Κωλυσιεργούν επειδή πρόκειται για ένα ουσιαστικό έγγραφο», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ, ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ερντογάν κατά του Ισραήλ, απάντησε: «Ο Ερντογάν είναι καλός φίλος μου. Δεν τον έχω ακούσει να λέει τέτοια πράγματα. Αν τα είπε, δεν έχω ενημερωθεί. Όσο είμαι εγώ πρόεδρος, δεν πρόκειται να του συμβεί τίποτα κακό».

Πηγή: skai.gr

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