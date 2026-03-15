Καθώς ξημερώνει η 16η μέρα των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, το τέλος του πολέμου κάθε άλλο παρά ορατό είναι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις προσπάθειες συμμάχων από τη Μέση Ανατολή να ξεκινήσουν διπλωματικές διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ενώ το Ιράν, από την πλευρά του, απέρριψε το ενδεχόμενο οποιασδήποτε κατάπαυσης του πυρός έως ότου σταματήσουν τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα.

«Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ» ανέφερε Αμερικανός πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία στο σημείο, καλώντας μεταξύ άλλων την Κίνα, την Ιαπωνία και τη Μεγάλη Βρετανία. Ταυτόχρονα, ο Τραμπ και το επιτελείο του φέρονται να έχουν σχεδιάσει μία «μικρή εισβολή», μία περιορισμένη χερσαία επιχείρηση, προκειμένου να αναλάβουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) πιστεύουν σθεναρά ότι εάν χάσουν τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, το Ιράν θα χάσει τον πόλεμο», ενώ ενημέρωσε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ότι οι «κρυψώνες» των ΗΠΑ, όπως λιμάνια, αποβάθρες και στρατιωτικές τοποθεσίες αποτελούν «νόμιμους στόχους».

Την ίδια ώρα το Ισραήλ ισοπεδώνει περιοχές στον Λίβανο και προετοιμάζει διεύρυνση της χερσαίας προέλασης στον βορρά, ενώ δηλώνει ότι ο πόλεμος με το Ιράν εισέρχεται σε «αποφασιστική φάση».

Όλα δείχνουν ότι το αμέσως επόμενο διάστημα η κρίση στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στο Ιράν θα φτάσε στην κλιμάκωσή του, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ αναζητεί μία διέξοδο από μία κατάσταση, την οποία φαίνεται να μην είχε εκτιμήσει επαρκώς.

Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.