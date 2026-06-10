Σε διαπραγματεύσεις με την Αλ Σαντ ο Ραζβάν Λουτσέσκου, σύμφωνα με τον Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο

Έριξε τη «βόμβα» για τον Ραζβάν Λουτσέσκου ο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο! Ο Ιταλός δημοσιογράφος, με ποστάρισμα στο «Χ» αναφέρθηκε στον Ρουμάνο τεχνικό του ΠΑΟΚ, τονίζοντας ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Αλ Σαντ!

Μάλιστα στο δημοσίευμα αναφέρεται και το όνομα του, Ιταλού, Ρομπέρτο Μαντσίνι, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα επιστρέψει στον πάγκο της «σκουάντρα ατζούρα», όντας προπονητής της ομάδας του Κατάρ.

Θυμίζουμε ότι στον ΠΑΟΚ αναμένονται εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα και το συγκεκριμένο δημοσίευμα, εντείνει ακόμη περισσότερο της φήμες γύρω από το μέλλον του ιστορικότερου προπονητή της ιστορίας του «δικεφάλου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.