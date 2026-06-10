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Σε διαπραγματεύσεις με την Αλ Σαντ ο Ραζβάν Λουτσέσκου, σύμφωνα με τον Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο

Ο Ιταλός δημοσιογράφος έγραψε ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ συζητά με τον σύλλογο του Κατάρ και τα σενάρια απομάκρυνσης του Ρουμάνου από την Τούμπα, «φουντώνουν»

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Ραζβάν

Έριξε τη «βόμβα» για τον Ραζβάν Λουτσέσκου ο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο! Ο Ιταλός δημοσιογράφος, με ποστάρισμα στο «Χ» αναφέρθηκε στον Ρουμάνο τεχνικό του ΠΑΟΚ, τονίζοντας ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Αλ Σαντ!

Μάλιστα στο δημοσίευμα αναφέρεται και το όνομα του, Ιταλού, Ρομπέρτο Μαντσίνι, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα επιστρέψει στον πάγκο της «σκουάντρα ατζούρα», όντας προπονητής της ομάδας του Κατάρ.

Θυμίζουμε ότι στον ΠΑΟΚ αναμένονται εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα και το συγκεκριμένο δημοσίευμα, εντείνει ακόμη περισσότερο της φήμες γύρω από το μέλλον του ιστορικότερου προπονητή της ιστορίας του «δικεφάλου».

Πηγή: skai.gr

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TAGS: ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου
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