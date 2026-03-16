Η Ρωσία επέβαλε στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram πρόστιμο 35 εκατ. ρουβλίων (432.366 δολαρίων) επειδή δεν αφαίρεσε απαγορευμένο περιεχόμενο, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Οι αρχές έχουν κατ’ επανάληψη κατηγορήσει το Telegram, μια από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές μηνυμάτων στη Ρωσία, ότι επιτρέπει να το χρησιμοποιούν ως πλατφόρμα για παράνομο και εξτρεμιστικό περιεχόμενο.

Το Telegram απορρίπτει την κατηγορία αυτή και υποστηρίζει ότι η Ρωσία προσπαθεί να περιορίσει τις υπηρεσίες του για να αναγκάσει τους πολίτες να στραφούν στην κρατική εφαρμογή MAX.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

