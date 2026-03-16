Σφοδρή επίθεση Μπορέλ σε ΕΕ και φον ντερ Λάιεν για Τραμπ και Ιράν

Σκληρή κριτική στην ΕΕ αλλά και στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στάση τους απέναντι στις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) άσκησε ο πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, σε δηλώσεις του στο Brussels Playbook του Politico.

Όπως τόνισε, η ΕΕ απέτυχε να καταστήσει τις ΗΠΑ υπόλογες για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, ενώ κατηγόρησε την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για υπέρβαση εξουσίας και ζήτησε να απορριφθεί η εμπορική συμφωνία την οποία διαπραγματεύτηκε με την Ουάσιγκτον.

Αναφερόμενος στον πόλεμο των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ο Μπορέλ - ο οποίος διετέλεσε αντιπρόεδρος της φον ντερ Λάιεν και ύπατος εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής την περίοδο 2019-2024 - δήλωσε ότι «είναι παράνομος βάσει του διεθνούς δικαίου [και] δεν δικαιολογείται από κάποια άμεση απειλή, όπως ισχυρίστηκαν ορισμένοι».

Σύμφωνα με τον Μπορέλ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν «συνεχίζει να υπερβαίνει τις αρμοδιότητές της» ασκώντας εξωτερική πολιτική, κάτι που - όπως επιμένει - η ιδρυτική συνθήκη της ΕΕ «δηλώνει σαφώς» ότι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της.

«Μεροληπτεί συστηματικά υπέρ των ΗΠΑ και του Ισραήλ», συνέχισε, παρότι η Ευρώπη «υφίσταται τις συνέπειες ως προς τις τιμές της ενέργειας, ενώ ο [πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ] Τραμπ καυχιέται ότι αυτό είναι καλό για τις ΗΠΑ επειδή είναι εξαγωγείς πετρελαίου».

Ο Τραμπ έχει προβεί σε αρκετές διαφορετικές αιτιολογίες για την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, μεταξύ των οποίων η απομάκρυνση του καταπιεστικού καθεστώτος της χώρας και η αποτροπή της Τεχεράνης να αποκτήσει επιθετικές πυρηνικές δυνατότητες.

Ο Μπορέλ, Ισπανός σοσιαλιστής, ο οποίος μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα υπηρετεί ως πρόεδρος του Κέντρου Διεθνών Υποθέσεων της Βαρκελώνης, επαίνεσε τη στάση του πρωθυπουργού της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος έχει υπάρξει ο πιο σφοδρός Ευρωπαίος επικριτής των πληγμάτων του Τραμπ κατά του Ιράν.

Ο Μπορέλ υποστήριξε ότι η διάδοχός του στο τιμόνι της ευρωπαϊκής διπλωματίας, η πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας Κάγια Κάλας, θα πρέπει «να είναι σαφέστερη στην καταδίκη παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου, είτε αυτές διαπράττονται από τη Ρωσία, το Ισραήλ ή τις ΗΠΑ», επειδή «πλήττεται η αξιοπιστία μας [όταν] εφαρμόζουμε επιλεκτικά τους διεθνείς κανόνες».

Οι εκπρόσωποι της Κάλας δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα στο αίτημα του Politico να σχολιάσουν τις δηλώσεις του Μπορέλ.

Ο πρώην κορυφαίος διπλωμάτης της ΕΕ, ο οποίος εδώ και καιρό ασκεί δριμεία κριτική στο Ισραήλ για τις ενέργειές του στη Γάζα και εντείνει ολοένα και περισσότερο τα πυρά του κατά της Επιτροπής μετά την ολοκλήρωση της θητείας του, δήλωσε ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει να προχωρήσει στην επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας στην οποία κατέληξαν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Τραμπ στη Σκωτία το περασμένο καλοκαίρι.

«Η συμφωνία ήταν άδικη από την αρχή», είπε ο Μπορέλ. «Μας επέβαλαν δασμούς 15% και εμείς μειώνουμε τους δασμούς μας σε αυτούς».

Η κριτική του Μπορέλ έρχεται σε μια περίοδο που η φον ντερ Λάιεν βρίσκεται αντιμέτωπη με μια εντεινόμενη «ανταρσία» από Ισπανούς σοσιαλιστές του κόμματος του Σάντσεθ, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό τμήμα της δικής της κυρίαρχης συμμαχίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ανώτερα στελέχη του κοινοβουλίου καταδίκασαν την περασμένη εβδομάδα δηλώσεις της προέδρου της Επιτροπής, στις οποίες ανέφερε ότι «η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να είναι θεματοφύλακας της παλαιάς παγκόσμιας τάξης, ενός κόσμου που έφυγε και δεν θα επιστρέψει».

Οι εκπρόσωποι της προέδρου της Κομισιόν αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Η φον ντερ Λάιεν έχει μετριάσει την κριτική της προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, λέγοντας ότι το ιρανικό καθεστώς αξίζει να καταρρεύσει, αλλά προτρέποντας παράλληλα σε διπλωματικές λύσεις στη σύγκρουση. Παράλληλα, χρησιμοποίησε την ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης τον Σεπτέμβριο για να δηλώσει ότι θα σταματήσει τις διμερείς πληρωμές προς το Ισραήλ και θα επιβάλει κυρώσεις σε «εξτρεμιστές υπουργούς».

Η Ισπανία θα διεξαγάγει βουλευτικές εκλογές το αργότερο έως τον Αύγουστο του επόμενου έτους, και το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα της φον ντερ Λάιεν ελπίζει να κερδίσει, καθώς το εθνικό συνδεδεμένο κόμμα Partido Popular προηγείται σταθερά στις δημοσκοπήσεις έναντι των σοσιαλιστών του Σάντσεθ.

Ο Μπορέλ τοποθετήθηκε επίσης όσον αφορά το δίλημμα της ΕΕ σχετικά με το πώς θα αποδεσμευθεί το άκρως απαραίτητο δάνειο των 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία, μετά το βέτο που άσκησαν Ουγγαρία και Σλοβακία στο σχέδιο την τελευταία στιγμή, καλώντας το Κίεβο να επισκευάσει έναν αγωγό που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο στις χώρες τους μέσω ουκρανικού εδάφους.

Οι δύο κυβερνήσεις, σύμφωνα με τον Μπορέλ, «παραβίασαν ανοιχτά την αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας, η οποία αποτελεί μέρος των Συνθηκών», υπαναχωρώντας από τη συμφωνία τους.

«Αυτό είναι ζήτημα για το Δικαστήριο. Οι άλλοι 25 θα μπορούσαν να παράσχουν ένα δάνειο-γέφυρα μέχρι να εγκριθεί το δάνειο της ΕΕ», πρόσθεσε ο Μπορέλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.