«Δεν χρειαζόμαστε τίποτα από όσα έχουν»: Ο Τραμπ δεν σκοπεύει να ανανεώσει την εμπορική συμφωνία με Καναδά - Μεξικό

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα ανανεώσει την εμπορική συμφωνία των ΗΠΑ με τον Καναδά και το Μεξικό, προετοιμάζοντας το έδαφος για διαπραγματεύσεις που ενδέχεται να διαρκέσουν μήνες ή και χρόνια σχετικά με τις διατάξεις που διέπουν τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και άλλους βασικούς κλάδους, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Οι χώρες είναι αντιμέτωπες με μια κρίσιμη προθεσμία στις 1 Ιουλίου για την παράταση της συμφωνίας, την οποία ο Τραμπ είχε διαπραγματευτεί κατά την πρώτη του θητεία για διάρκεια 16 ετών. Μια τέτοια παράταση δεν αναμενόταν, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κλιμακώσει τις εμπορικές εντάσεις με τους γείτονες ων ΗΠΑ από τότε που επέστρεψε στην εξουσία. Χωρίς παράταση, η συμφωνία θα τεθεί σε καθεστώς κυλιόμενων ετήσιων αναθεωρήσεων.

«Δεν σκοπεύω να την ανανεώσω», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους την Τετάρτη στον Λευκό Οίκο.

Το Μεξικό και ο Καναδάς είναι δύο από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, με ετήσιο εμπορικό όγκο που ανέρχεται σε 2 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τα εμπορεύματα που περιλαμβάνονται στη συμφωνία έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαιρεθεί από το κύμα δασμών που επέβαλε ο Τραμπ, συμβάλλοντας στη διατήρηση των τιμών σε χαμηλότερα επίπεδα για τους Αμερικανούς καταναλωτές. Ωστόσο, ο πρόεδρος επέμεινε ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται εισαγωγές από τις δύο αυτές χώρες.

«Δεν χρειαζόμαστε τα αυτοκίνητά τους, δεν χρειαζόμαστε την ξυλεία τους, δεν χρειαζόμαστε την ενέργειά τους, δεν χρειαζόμαστε τίποτα από όσα έχουν», δήλωσε ο Τραμπ. «Αυτοί χρειάζονται όλα όσα έχουμε, και πρέπει να μας συμπεριφέρονται καλύτερα».

Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε αν εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει πλήρως από τη συμφωνία, κάτι που μπορεί να κάνει κάθε συμβαλλόμενο μέρος με προειδοποίηση έξι μηνών.

Πηγή: skai.gr

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