Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Ζερόμ Μπαρελά είναι βασικός ύποπτος για τον θάνατο της μαθήτριας Lyhanna, το πτώμα της οποίας βρέθηκε στο Ζερ της νότιας Γαλλίας.

Ο αδερφός του, Γιανίκ Μπαρελά, έχει κατηγορηθεί για βιασμούς από δύο πρώην συντρόφους του και μετά την αρχική του εμφάνιση στο δικαστήριο αφέθηκε ελεύθερος υπό δικαστική επιτήρηση, ενώ η εισαγγελία έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Ο πατέρας του Ζερόμ έχει κατηγορηθεί για βιασμό από μία από τις εγγονές του το 2013.

Τόσο ο πατέρας, όσο και ο αδερφός του Ζερόμ Μπαρελά, που είναι ο βασικός ύποπτος για τον θάνατο της μαθήτριας Lyhanna, το πτώμα της οποίας βρέθηκε την περασμένη Πέμπτη στο Ζερ της νότιας Γαλλίας, έχουν κατά το παρελθόν βρεθεί αντιμέτωποι με κατηγορίες για βιασμούς, αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Ειδικότερα ο Γιανίκ Μπαρελά, αδερφός του Ζερόμ, έχει κατηγορηθεί για βιασμούς από δύο πρώην συντρόφους του. Εκπρόσωπος της γαλλικής δικαιοσύνης δήλωσε ότι μετά την αρχική του εμφάνιση στο δικαστήριο, κατά την οποία άσκησε το δικαίωμά του να παραμείνει σιωπηλός, αφέθηκε ελεύθερος και τέθηκε υπό δικαστική επιτήρηση, μια απόφαση κατά της οποίας η εισαγγελία έχει ασκήσει έφεση.

Σε ό,τι αφορά τον πατέρα του υπόπτου είχε κατηγορηθεί για βιασμό από μία από τις εγγονές του το 2013.

Ερωτηθείσα σχετικά η εισαγγελία του Μονπελιέ επιβεβαίωσε ότι είχε ξεκινήσει δικαστική έρευνα εναντίον του τον Οκτώβριο του 2015, αλλά έκλεισε με απόφαση απόρριψης τον Σεπτέμβριο του 2021.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.