Μακρόν για υπόθεση 11χρονης: Η εμπιστοσύνη στους θεσμούς μας έχει κλονιστεί

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε ότι υπάρχει θέμα «εμπιστοσύνης» στους θεσμούς στη Γαλλία, μετά τον θάνατο της 11χρονης Lyhanna.

Προειδοποίησε κατά της «βιασύνης» στη θέσπιση νόμων και κάθε «δημαγωγίας» γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα.

Η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο εξετάζουν νομοθετικές ή κανονιστικές προτάσεις για το θέμα, ενώ δικηγόροι θυμάτων επικρίνουν την εκτελεστική εξουσία και την έλλειψη μέσων στη δικαιοσύνη.

Ο Εμανουέλ Μακρόν αναγνώρισε σήμερα πως τίθεται θέμα «εμπιστοσύνης» στους θεσμούς στη Γαλλία, σε μια χώρα που έχει συγκλονιστεί από τον θάνατο της 11χρονης Lyhanna.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας προειδοποίησε παράλληλα έναντι κάθε «βιασύνης» στη θέσπιση νόμων και έναντι κάθε «δημαγωγίας», την ώρα που η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο αναμετρώνται με νομοθετικές ή κανονιστικές προτάσεις μπροστά σε αυτό το ζήτημα.

Η γαλλική εκτελεστική εξουσία και η έλλειψη μέσων για τη δικαιοσύνη βρέθηκαν σήμερα στο επίκεντρο επικρίσεων από τους δικηγόρους των θυμάτων.

Ο βασικός ύποπτος για τον θάνατο της μαθήτριας, το πτώμα της οποίας βρέθηκε την περασμένη Πέμπτη στο Ζερ (νότια) δεν είχε ποτέ συλληφθεί ή κλητευτεί παρά τις πολυάριθμες καταγγελίες που είχαν κατατεθεί σε βάρος του για σεξουαλική βία εναντίον ανηλίκων.

«Είναι σαφές πως υπήρξαν έκδηλες δυσλειτουργίες. Πρέπει, ωστόσο, να κατανοήσουμε τι εμπίπτει στις ατομικές ευθύνες και τι στις συστημικές δυσλειτουργίες στο σύνολο των εμπλεκόμενων δημοσίων υπηρεσιών», δήλωσε ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, σύμφωνα με την κυβερνητικό εκπρόσωπο Μοντ Μπρεζόν.

«Είναι η εμπιστοσύνη στους θεσμούς μας που επίσης διακυβεύεται», συμπλήρωσε ο Εμανουέλ Μακρόν και ενώ χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν εκφράζοντας την οργή τους τις τελευταίες ημέρες σε ολόκληρη τη Γαλλία.

Η κυβέρνηση ξεκίνησε μια διοικητική έρευνα, την οποία ανέθεσε στις γενικές Επιθεωρήσεις της αστυνομίας και της δικαιοσύνης, που αναμένεται να εκδώσουν τα συμπεράσματά τους τη 19η Ιουνίου.

Απευθύνοντας έκκληση να αποφευχθεί κάθε «δημαγωγία» και κάθε «βιασύνη», ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε να περιμένουμε αυτά τα συμπεράσματα για να δράσουμε «μεθοδικά» και «ενισχύσουμε όλα όσα πρέπει να γίνουν», «μόνο υπό το φως των γεγονότων».

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο επικεφαλής του γαλλικού Κράτους είχε αρνηθεί οποιαδήποτε έλλειψη εργαλείων στους δικαστικούς θεσμούς.

Η συγκίνηση και η αγανάκτηση που πυροδότησε ο θάνατος της Λιανά τροφοδοτούν μια μεγάλη κρίση για την κυβέρνηση.

Κατηγορούμενος την 1η Ιουνίου για απαγωγή και παράνομη κράτηση, ο Ζερόμ Μπ. πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή που είναι αρμόδιος για την υπόθεση στο δικαστήριο της Αζέν, στη νότια Γαλλία. Αναμένεται αναβάθμιση των κατηγοριών σε ανθρωποκτονία.

Η δικαιοσύνη αναμένεται επίσης να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής, η οποία θα καθορίσει τα αίτια θανάτου και τυχόν ενδείξεις σεξουαλικής επίθεσης.

Χθες το βράδυ, ο γενικός διευθυντής της εθνικής χωροφυλακής Ιμπέρ Μπονό δήλωσε ότι η υπόθεση αυτή αποτελεί «μια αποτυχία για τη χωροφυλακή».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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