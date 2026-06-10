Τραμπ για κόντρα Ερντογάν-Νετανιάχου: «Τίποτα κακό δεν θα συμβεί όσο είμαι εγώ πρόεδρος»

Εν μέσω της σφοδρής αντιπαράθεσης μεταξύ του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Ντόναλντ Τραμπ κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου κατά του Ισραήλ, δηλώνοντας ότι δεν έχει ενημερωθεί για τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις και υπογραμμίζοντας ότι «όσο είμαι εγώ πρόεδρος, δεν πρόκειται να του συμβεί τίποτα κακό».

Ειδικότερα, ο Τραμπ ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ερντογάν κατά του Ισραήλ, απάντησε: «Ο Ερντογάν είναι καλός μου φίλος. Δεν έχω ακούσει αυτά τα πράγματα. Αν τα είχε ακούσει, θα του είχα τηλεφωνήσει. Τίποτα κακό δεν θα συμβεί - όσο είμαι εγώ πρόεδρος».

Νωρίτερα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση κατά του Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις του στη Συρία και τον Λίβανο έχουν φτάσει σε σημείο να απειλούν και την Τουρκία, ενώ προειδοποίησε ότι η Άγκυρα θα απαντήσει δυναμικά σε οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων της και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ενώπιον των βουλευτών του κυβερνώντος AKP ότι «οι επιθέσεις του Νετανιάχου και του δικτύου δολοφόνων του στον Λίβανο και τη Συρία έχουν οδηγήσει την κατάσταση σε σημείο που απειλεί πλέον και την Τουρκία».

Παράλληλα, χαρακτήρισε το Ισραήλ απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση, υποστηρίζοντας ότι η χώρα ενθαρρύνεται από τη «σιωπή της διεθνούς κοινότητας».

Αιχμές για την Κύπρο και προειδοποίηση για την Ανατολική Μεσόγειο

Ο Ερντογάν κατηγόρησε επίσης το Ισραήλ ότι επιχειρεί να αποσταθεροποιήσει χώρες της Αφρικής και της Μεσογείου, «ανάβοντας τη φωτιά της διχόνοιας» στην Κύπρο.

Χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένες χώρες, αναφέρθηκε σε «μικρές οντότητες» που, όπως είπε, έχουν επιβιβαστεί «στο πλοίο των ισραηλινών μηχανορραφιών» και λειτουργούν ως «υπεργολάβοι του σιωνισμού» στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Αν παραβιαστούν τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο, η απάντησή μας θα είναι πολύ σαφής και πολύ ισχυρή», προειδοποίησε.

Νετανιάχου: «Αντισημίτης δικτάτορας που διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων»

Άμεση ήταν η απάντηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ο οποίος με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα αντέκρουσε τις κατηγορίες του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τον Τούρκο πρόεδρο «αντισημίτη δικτάτορα» και υποστηρίζοντας ότι είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει μαθήματα ηθικής στο εβραϊκό κράτος.

Σε ανακοίνωσή του στα εβραϊκά, ο Νετανιάχου εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον Τούρκο πρόεδρο, υποστηρίζοντας ότι «ο αντισημίτης δικτάτορας Ερντογάν, που διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων, στηρίζει τη τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο του τον λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους, είναι ο τελευταίος άνθρωπος που μπορεί να κάνει μαθήματα ηθικής στο Ισραήλ».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι «το Ισραήλ και οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), ο πιο ηθικός στρατός στον κόσμο, θα συνεχίσουν να ενεργούν με ισχύ απέναντι στο Ιράν και τους συμμάχους του, που απειλούν τη Μέση Ανατολή και ολόκληρο τον κόσμο».

Πηγή: skai.gr

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