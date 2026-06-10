Ο αρχηγός της αστυνομίας δήλωσε ότι η Ρωσία στρατολογεί νεαρές γυναίκες για να σκοτώνουν Ουκρανούς στρατιωτικούς

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο αρχηγός της ουκρανικής αστυνομίας κατηγορεί τη Ρωσία για στρατολόγηση έφηβων Ουκρανών γυναικών με σκοπό τη δολοφονία Ουκρανών στρατιωτικών.

Συνελήφθη 17χρονη υπόπτου για δολοφονία στρατιωτικού κατόπιν εντολών Ρώσου πράκτορα.

Φέτος έχουν καταγραφεί έξι περιπτώσεις δολοφονιών επί πληρωμή, οργανωμένες μέσω της εφαρμογής Telegram, μία από τις οποίες αποτράπηκε.

Ο αρχηγός της ουκρανικής αστυνομίας κατηγόρησε τη Ρωσία ότι στρατολογεί έφηβες Ουκρανές για να δολοφονήσουν Ουκρανούς στρατιωτικούς, μετά τη σύλληψη μιας 17χρονης που είναι ύποπτη για τη δολοφονία στρατιωτικού κατόπιν εντολών ενός Ρώσου πράκτορα.

Σε συνέντευξη που δημοσίευσε σήμερα το ουκρανικό μέσο ενημέρωσης Cenzor.NET, ο αρχηγός της εθνικής αστυνομίας Ιβάν Βιχίβσκι δήλωσε ότι φέτος υπήρξαν έξι περιπτώσεις δολοφονιών επί πληρωμή που οργανώθηκαν μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, μία εκ των οποίων αποτράπηκε.

«Μιλάμε για προμελετημένες δολοφονίες που οργανώθηκαν από τις ειδικές υπηρεσίες του επιτιθέμενου κράτους και εκτελέστηκαν από Ουκρανούς πολίτες», είπε ο ίδιος.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας FSB δεν κατέστη άμεσα διαθέσιμη για να σχολιάσει το θέμα. Οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας κατηγορούν το Κίεβο ότι στρατολογεί Ρώσους για να πραγματοποιούν βομβιστικές επιθέσεις στη Ρωσία και η υπηρεσία πληροφοριών του ουκρανικού στρατού έχει αναλάβει την ευθύνη για τις δολοφονίες αρκετών ανώτερων αξιωματικών από τότε που η Μόσχα άρχισε την εισβολή της το 2022.

Ο Βιχίβσκι είπε ότι Ρώσοι στρατολόγοι εντόπιζαν νεαρές γυναίκες μέσω των πλατφορμών ανταλλαγής μηνυμάτων, υποσχόμενοι στις ίδιες εύκολα χρήματα και συντονίζοντας τις ενέργειές τους εξ αποστάσεως.

Οι νεαρές γυναίκες έπαιρναν οδηγίες για το πώς να αναζητούν Ουκρανούς στρατιωτικούς μέσα από τις ιστοσελίδες γνωριμιών και ελάμβαναν χρήματα για να νοικιάζουν διαμερίσματα και να τους συναντούν εκεί, δήλωσε ο Βιχίβσκι.

Τους υποδείκνυαν μέρη όπου μπορούσαν να προμηθευτούν μεθαδόνη, ένα συνθετικό οπιοειδές που χρησιμοποιείται ως παυσίπονο και μπορεί να αποβεί θανατηφόρο σε υψηλές δόσεις, για να την ρίξουν στα ποτά, πρόσθεσε.

Περισσότεροι από 1.100 Ουκρανοί έχουν κατηγορηθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου για πράξεις εμπρησμού, τρομοκρατίας ή δολιοφθοράς που συνιστούν προδοσία της πατρίδας τους, σύμφωνα με την υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας.

Η αστυνομία συνέλαβε την περασμένη εβδομάδα μια 17χρονη γυναίκα στη δυτική περιφέρεια του Ζιτόμιρ, μετά τη δηλητηρίαση ενός στρατιωτικού, και ανέφερε ότι η νεαρή επικοινωνούσε μέσω Telegram με έναν άνδρα που πιθανότατα ήταν πράκτορας των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Η ίδια παρέλαβε ένα δέμα που περιείχε μια κρυσταλλική ουσία την οποία οι ανακριτές θεωρούν δεδομένο ότι ήταν μεθαδόνη, ανέφερε η αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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