Τζένιφερ Λόπεζ: Το μικροσκοπικό μπικίνι στο «Office Romance» που δεν άφησε τίποτα στη φαντασία

Η Τζένιφερ Λόπεζ επέστρεψε στις ρομαντικές κομεντί με το «Office Romance» και, όπως φαίνεται, το κοινό του Netflix δεν χρειάστηκε πολύ για να το βάλει στην κορυφή. Η νέα ταινία έχει ήδη καταφέρει να τραβήξει έντονα την προσοχή των συνδρομητών του Netflix, όχι μόνο για την ιστορία της, αλλά και για μία σκηνή στην παραλία που κάνει τον γύρο των social media.

Στο επίμαχο στιγμιότυπο, η 56χρονη σταρ, που τον Ιούλιο κλείνει τα 57, εμφανίζεται με αποκαλυπτικό μπικίνι σε μια ανάλαφρη και αρκετά τολμηρή σκηνή δίπλα στον Μπρετ Γκόλντσταϊν. Η Τζένιφερ Λόπεζ, με τη χαρακτηριστική αυτοπεποίθηση που την ακολουθεί εδώ και δεκαετίες, φλερτάρει με τον συμπρωταγωνιστή της και χαρίζει μια από τις πιο viral στιγμές της ταινίας. Το χιουμοριστικό της σχόλιο για την άμμο που έχει κολλήσει πάνω της ήταν αρκετό για να απογειώσει το κλιπ, το οποίο συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ημέρες.

Στο «Office Romance», η Τζένιφερ Λόπεζ υποδύεται την Τζάκι Κρουζ, μια δυναμική CEO αεροπορικής εταιρείας, η οποία προσπαθεί να κρατήσει τα πάντα υπό έλεγχο. Η ισορροπία της, όμως, ανατρέπεται όταν στην εταιρεία εμφανίζεται ο Ντάνιελ Μπλάντσφλάουερ, ο νέος νομικός σύμβουλος που υποδύεται ο Μπρετ Γκόλντσταϊν. Αυτό που ξεκινά ως αυστηρά επαγγελματική συνεργασία εξελίσσεται σε μια κρυφή, παθιασμένη σχέση, με τους δυο τους να προσπαθούν να κρύψουν την έλξη τους από τους συναδέλφους τους.

Η ταινία φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Ολ Πάρκερ, ενώ το σενάριο συνυπογράφουν ο Μπρετ Γκόλντσταϊν και ο Τζο Κέλι. Η παραγωγή γυρίστηκε κυρίως στο Νιου Τζέρσεϊ, ενώ μέρος της δράσης μεταφέρεται και στη Δομινικανή Δημοκρατία, δίνοντας στην ιστορία πιο καλοκαιρινή και ρομαντική αίσθηση.

Η ίδια η Τζένιφερ Λόπεζ έχει παραδεχτεί ότι για τη σκηνή με το μπικίνι χρειάστηκε προετοιμασία, πειθαρχία, σωστή διατροφή και σταθερή γυμναστική, χωρίς όμως να παρουσιάζει κάτι τέτοιο ως έκπληξη. Για εκείνη, η εικόνα της μπροστά στην κάμερα είναι κομμάτι της δουλειάς της και το αποτέλεσμα δείχνει ακριβώς αυτό: μια σταρ που ξέρει πολύ καλά πώς να τραβάει το βλέμμα, χωρίς να μοιάζει να προσπαθεί υπερβολικά. Παρά τον θόρυβο και την επιτυχία στο Netflix, οι κριτικοί δεν υποδέχτηκαν την ταινία με τον ίδιο ενθουσιασμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.