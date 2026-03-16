Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στους Financial Times (FT), προειδοποίησε ότι το ΝΑΤΟ θα αντιμετωπίσει «πολύ άσχημο μέλλον» εάν οι σύμμαχοι δεν βοηθήσουν τις ΗΠΑ στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

«Έχουμε κάτι που ονομάζεται ΝΑΤΟ», δήλωσε στο δημοσίευμα ο Τραμπ, ο οποίος έχει συχνά επικρίνει τους συμμάχους της Ουάσινγκτον στη στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

«Εμείς ήμασταν πολύ καλοί. Δεν χρειαζόταν να τους βοηθήσουμε με την Ουκρανία. Η Ουκρανία είναι χιλιάδες μίλια μακριά μας... Αλλά τους βοηθήσαμε. Τώρα θα δούμε αν θα μας βοηθήσουν εκείνοι. Γιατί έχω πει εδώ και καιρό ότι θα είμαστε εκεί γι' αυτούς, αλλά δεν θα είναι εδώ εκείνοι για εμάς. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι εδώ», είπε.

Όταν του ζητήθηκε να διευκρινίσει για το είδος της βοήθειας που χρειαζόταν, ο Τραμπ απάντησε «ό,τι χρειαστεί». Εξέφρασε επίσης την απογοήτευσή του για τη στάση του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να θεωρηθεί ο νούμερο ένα σύμμαχός μας, με την μακροβιότερη σχέση, και όταν τους ζήτησα να έρθουν, δεν ήθελαν να έρθουν», είπε.

«Και μόλις είχαμε ήδη εξαλείψει την επικινδυνότητα του Ιράν, είπαν, "εντάξει, θα στείλουμε δύο πλοία", και είπα, "χρειαζόμασταν αυτά τα πλοία πριν κερδίσουμε, όχι αφού κερδίσουμε". Έχω πει εδώ και καιρό ότι το ΝΑΤΟ είναι μονόδρομος».

Αναβολή της επίσκεψης στην Κίνα αν το Πεκίνο δεν βοηθήσει

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι θα μπορούσε να αναβάλει τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ που είναι προγραμματισμένη για αργότερα αυτόν τον μήνα, καθώς πιέζει την κινεζική κυβέρνηση να βοηθήσει στην απεμπλοκή της βασικής πλωτής οδού.

«Είναι απολύτως σωστό οι άνθρωποι που ωφελούνται από τα Στενά του Ορμούζ, να βοηθήσουν ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα συμβεί τίποτα κακό εκεί», δήλωσε ο Τραμπ στους Financial Times, υποστηρίζοντας ότι η Κίνα και η Ευρώπη εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο από την περιοχή του Κόλπου, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ.

Ειδικότερα για την Κίνα, ενέφερε: «Νομίζω ότι η Κίνα πρέπει επίσης να βοηθήσει, διότι η Κίνα εισάγει το 90% του πετρελαίου της από τα στενά», έκρινε ο αμερικανός πρόεδρος. «Θα θέλαμε να ξέρουμε πριν από τότε. Είναι πολύς καιρός», δήλωσε και πρόσθεσε «θα μπορούσαμε να αναβάλουμε» την επίσκεψη, χωρίς να διευκρινίσει για πόσο μεγάλο διάστημα.

Πηγή: skai.gr

