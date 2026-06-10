Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ανέφερε ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται για να αναγνωρίσει ανθρώπους που διατρέχουν τον κίνδυνο να μείνουν άστεγοι.

Κατά τη διάρκεια στρογγυλής τράπεζας στην Τεχνολογική Εβδομάδα του Λονδίνου, ο πρίγκιπας τόνισε ότι η χρήση αυτών των δεδομένων μπορεί να προσφέρει σημαντικές γνώσεις που κάνουν ουσιαστική διαφορά.

Επισήμανε ότι τα δεδομένα που διαχειρίζονται καθημερινά οι εταιρείες μπορούν να βοηθήσουν στην πρόβλεψη και την πρόληψη προβλημάτων στέγης πριν αυτά εκδηλωθούν.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δήλωσε πως η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται για να αναγνωρίσει ανθρώπους που διατρέχουν τον κίνδυνο να μείνουν άστεγοι, επιτρέποντας την έγκαιρη παρέμβαση για να παραμείνουν στα σπίτια τους ή να μειωθεί ο χρόνος που περνούν στους δρόμους ή σε προσωρινή στέγαση.

Ο πρίγκιπας είπε σε μια στρογγυλή τράπεζα στην Τεχνολογική Εβδομάδα του Λονδίνου πως είναι μια «ασυνήθιστη συζήτηση» για ένα τεχνολογικό φόρουμ, όμως το είδος των δεδομένων που οι εταιρείες διαχειρίζονται καθημερινά θα μπορούσε να προσφέρει γνώσεις που πραγματικά κάνουν τη διαφορά.

«Δεν είμαι σίγουρος πως συνειδητοποιείτε τον βαθμό που αυτά τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προβλέψετε και να διακρίνετε προβλήματα πιθανής έλλειψης στέγης προτού εμφανιστούν», επισήμανε.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ασχολείται εδώ και καιρό με το θέμα της έλλειψης στέγης και πριν από τρία χρόνια ξεκίνησε το σχέδιο "Homewards" με στόχο να καταστήσει το πρόβλημα «σπάνιο, σύντομο και μη επαναλαμβανόμενο».

Στο πλαίσιο του προγράμματος, παρουσίασε το Εργαστήριο Δεδομένων για τους Άστεγους (Homelessness Data Lab) στην Τεχνολογική Εβδομάδα σε συνεργασία με τη LandAid και Salesforce, με τη στήριξη των Bloomberg, VodafoneThree, Accenture, NatWest Group και άλλων.

Το εργαστήριο αυτό θα αναλύει δεδομένα για να επισημαίνει προειδοποιητικά σημάδια - όπως η μη πληρωμή λογαριασμού, η διακοπή της τηλεφωνικής γραμμής ή η απουσία παιδιού από το σχολείο - με σκοπό να παρέμβει για τον περιορισμό του φαινόμενου της έλλειψης στέγης, ενός προβλήματος που, σύμφωνα με το Homewards, επηρεάζει περισσότερους από 430.000 ανθρώπους στη Βρετανία.

Ο πρίγκιπας επισήμανε πως τα στοιχεία θα μπορούσαν να βοηθήσουν πολύ νωρίτερα, όταν κάποιος αντιμετωπίζει δυσκολίες, επιτρέποντας παρέμβαση που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα να παραμείνει στο σπίτι του, στην εργασία και την κοινότητά του.

«Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία», τόνισε, απευθύνοντας κάλεσμα σε άλλες εταιρείες και οργανισμούς να ενταχθούν στους 25 που ήδη συνεργάζονται με το εργαστήριο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.