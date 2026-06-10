Φιντάν: «Η Ανατολική Μεσόγειος πρέπει να είναι ένας χώρος συνεργασίας, όχι κλιμάκωσης»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, υπενθύμισε ότι το νομοσχέδιο για τις Ζώνες Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας, που βρίσκεται επί του παρόντος στην ημερήσια διάταξη της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, αποτελεί εθνική νομοθεσία, δηλώνοντας ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της καλής γειτονίας.

Εξέφρασε από τη Σόφια που βρίσκεται την προσδοκία του για τον ίδιο σεβασμό από όλους τους γείτονες της χώρας του και την αποδοκιμασία του για δηλώσεις που έκαναν ορισμένοι κύκλοι βασισμένες σε ελλιπείς πληροφορίες σχετικά με το κείμενο του νόμου, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Δήλωσε, επίσης, ότι αναμένει πιο υπεύθυνη συμπεριφορά σε αυτό το θέμα.

Ο Φιντάν τόνισε ότι η Ανατολική Μεσόγειος πρέπει να είναι ένας χώρος συνεργασίας, όχι κλιμάκωσης, και σημείωσε ότι πρέπει να αποφευχθούν βήματα που είναι επιζήμια για την Τουρκία και ενδεχομένως να βλάψουν την περιφερειακή σταθερότητα.

Πηγή: skai.gr

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