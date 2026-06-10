Η ομάδα της εθνικής Γερμανίας επιστράτευσε τον έμπειρο φροντιστή αγωνιστικών χώρων Σεμπάστιαν Μπρόινινγκ, προκειμένου να επιβλέψει τη συντήρηση και το πότισμα του προπονητικού της κέντρου στο Πανεπιστήμιο Γουέικ Φόρεστ της Βόρειας Καρολίνας, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στις Ηνωμένες Πολιτείες ενόψει του Μουντιάλ, σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild.

Ο Μπρόινινγκ, ο οποίος είναι συντονιστής των αγωνιστικών χώρων της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (DFB) από το 2022, εθεάθη μετά την προπόνηση της Τρίτης (9/6) να εργάζεται μαζί με τοπικό προσωπικό στον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος ποτίζεται εντατικά εξαιτίας της ζέστης και της αυξημένης υγρασίας.

Η FIFA αποφάσισε για πρώτη φορά να καθιερώσει υποχρεωτικά τρίλεπτα διαλείμματα ενυδάτωσης σε κάθε ημίχρονο και στους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο αρχίζει την Πέμπτη σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, μετά τα προβλήματα που προκάλεσαν οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων που διεξήχθη πέρσι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ναι, το γήπεδο χρειάζεται νερό. Αυτό είναι το πρόβλημα με αυτές τις θερμοκρασίες, τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τον αγωνιστικό χώρο. Και αυτό ακριβώς φροντίζουμε», δήλωσε στην Bild ο διευθυντής των εθνικών ομάδων της Γερμανίας, Ρούντι Φέλερ.

«Οι άνθρωποι εδώ καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια. Είναι εντυπωσιακό το πόση βοήθεια προσφέρεται. Φυσικά, το γήπεδο μπορεί να γίνει πιο σκληρό και πιο ξηρό, όμως οι συνθήκες είναι αρκετά καλές. Δεν έχουμε κανένα παράπονο», πρόσθεσε.

Η Γερμανία θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στον 5ο όμιλο του Μουντιάλ την Κυριακή (14/6), αντιμετωπίζοντας το Κουρασάο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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