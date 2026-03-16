Ενώ μπαίνουμε στην 17η μέρα του πολέμου στο Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πιέσεις στους δυτικούς συμμάχους και στο Πεκίνο να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της κρίσης στο Στενό του Ορμούζ. Δήλωσε αόριστα ότι υπήρξε «κάποια θετική ανταπόκριση», αλλά προειδοποίησε ότι το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει «ένα πολύ άσχημο» μέλλον» εάν οι σύμμαχοι δεν βοηθήσουν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε εξετάζει και το ενδεχόμενο κατάληψης της βασικής πετρελαϊκής αποθήκης του Ιράν στο νησί Χάργκ, εάν η Τεχεράνη συνεχίσει να αρνείται τη διέλευση πετρελαιοφόρων από το Στενό, αναφέρει το Axios, επικαλούμενο ανώνυμους Αμερικανούς αξιωματούχους.



Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν «παρόμοιους στόχους» στους στρατιωτικούς τους στόχους. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ είχαν δηλώσει ότι αναμένουν ότι η σύγκρουση θα τερματιστεί εντός εβδομάδων. Στο μεταξύ, η Ιερουσαλήμ ξεκαθάρισε στο CNN ότι σχεδιάζει η στρατιωτική του εκστρατεία να συνεχιστεί για τουλάχιστον τρεις ακόμη εβδομάδες.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, οι Ισραηλινές Δυνάμεις έπληξαν σειρά στόχων του ιρανικού καθεστώτος στην Τεχεράνη και θέσεις της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό. Κύματα πυραυλικών επιθέσεων εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ.



Η τιμή του πετρελαίου την Κυριακή ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδό της από τον Ιούλιο του 2022. Το αργό πετρέλαιο Brent ξεπέρασε τα 105 δολάρια το βαρέλι.

