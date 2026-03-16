Αρνητικές είναι, στη συντριπτική τους πλειονότητα, οι περισσότερες μεγάλες χώρες στην πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτική επιχείρηση στο Στενό του Ορμούζ, παρά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου. Έως στιγμής, μόνο Λονδίνο και Σεούλ δείχνουν να εξετάζουν την πρόταση του Αμερικανού προέδρου για στρατιωτική συνοδεία για τα πετρελαιοφόρα που διέρχονται από το Στενό, αλλά είναι αβέβαιο ότι θα απαντήσουν τελικά καταφατικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στους Financial Times (FT), προειδοποίησε ότι το ΝΑΤΟ θα αντιμετωπίσει «πολύ άσχημο μέλλον» εάν οι σύμμαχοι δεν βοηθήσουν τις ΗΠΑ στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

«Έχουμε κάτι που ονομάζεται ΝΑΤΟ», δήλωσε εμφατικά ο Τραμπ, ο οποίος έχει συχνά επικρίνει τους συμμάχους της Ουάσινγκτον στη στρατιωτική συμμαχία.

«Εμείς ήμασταν πολύ καλοί. Δεν χρειαζόταν να τους βοηθήσουμε με την Ουκρανία. Η Ουκρανία είναι χιλιάδες μίλια μακριά μας... Αλλά τους βοηθήσαμε. Τώρα θα δούμε αν θα μας βοηθήσουν εκείνοι. Γιατί έχω πει εδώ και καιρό ότι θα είμαστε εκεί γι' αυτούς, αλλά δεν θα είναι εδώ εκείνοι για εμάς. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι εδώ», είπε.

Όταν του ζητήθηκε να διευκρινίσει για το είδος της βοήθειας που χρειαζόταν, ο Τραμπ απάντησε «ό,τι χρειαστεί». Εξέφρασε επίσης την απογοήτευσή του για τη στάση του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να θεωρηθεί ο νούμερο ένα σύμμαχός μας, με την μακροβιότερη σχέση, και όταν τους ζήτησα να έρθουν, δεν ήθελαν να έρθουν», είπε.

«Και μόλις είχαμε ήδη εξαλείψει την επικινδυνότητα του Ιράν, είπαν, "εντάξει, θα στείλουμε δύο πλοία", και είπα, "χρειαζόμασταν αυτά τα πλοία πριν κερδίσουμε, όχι αφού κερδίσουμε". Έχω πει εδώ και καιρό ότι το ΝΑΤΟ είναι μονόδρομος».

Επιγραμματικά:

Γαλλία: Αρνήθηκε να συμμετάσχει.

Γερμανία: Αρνείται να συμμετάσχει.

Αυστραλία: Αρνήθηκε τη συμμετοχή.

Ιαπωνία: Αρνήθηκε την ανάπτυξη δυνάμεων.

Ηνωμένο Βασίλειο: Απρόθυμο.

Νότια Κορέα: Αξιολογεί την πρόταση.

Κίνα: Απόρριψη στρατιωτικής εμπλοκής.

«Έχω μιλήσει με επτά χώρες μέχρι στιγμής»

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Air Force One επιστρέφοντας από τη Φλόριντα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν αρχίσει να ζητούν βοήθεια από τους συμμάχους τους για να διατηρήσουν ανοιχτό το ζωτικής σημασίας Στενό του Ορμούζ.

«Απαιτώ από αυτές τις χώρες να έρθουν και να προστατεύσουν την επικράτειά τους, επειδή είναι δική τους. Είναι το μέρος από το οποίο προμηθεύονται την ενέργειά τους», είπε. «Θα μπορούσατε να υποστηρίξετε ότι ίσως δεν θα έπρεπε καν εμείς να είμαστε εκεί, επειδή δεν το χρειαζόμαστε. Έχουμε πολύ πετρέλαιο».

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν μιλήσει μέχρι στιγμής με επτά χώρες, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι χώρες του ΝΑΤΟ. «Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε ποια χώρα δεν θα μας βοηθήσει να διατηρήσουμε το στενό ανοιχτό», πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε ποιες χώρες έχουν προσφέρει βοήθεια, ο Τραμπ απάντησε ότι είναι πολύ νωρίς για να το πει και ότι οι ΗΠΑ έχουν λάβει «κάποια θετική ανταπόκριση».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι οι ΗΠΑ κατέστρεψαν το ναυτικό και τον στρατό του Ιράν, αλλά «μόνο λίγοι άνθρωποι, λίγοι τρομοκράτες είναι αρκετοί για να καταστρέψουν το στενό. Το μόνο που χρειάζεται είναι μερικοί άνθρωποι που ρίχνουν νάρκες εδώ κι εκεί».

Αναβολή της επίσκεψης στην Κίνα αν το Πεκίνο δεν βοηθήσει

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης στους Financial Times ότι θα μπορούσε να αναβάλει τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ που είναι προγραμματισμένη για αργότερα αυτόν τον μήνα, καθώς πιέζει την κινεζική κυβέρνηση να βοηθήσει στην απεμπλοκή της βασικής πλωτής οδού.

«Είναι απολύτως σωστό οι άνθρωποι που ωφελούνται από το Στενό του Ορμούζ, να βοηθήσουν ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα συμβεί τίποτα κακό εκεί», δήλωσε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Κίνα και η Ευρώπη εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο από την περιοχή του Κόλπου, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ.

Ειδικότερα για την Κίνα, ενέφερε: «Νομίζω ότι η Κίνα πρέπει επίσης να βοηθήσει, διότι η Κίνα εισάγει το 90% του πετρελαίου της από το Στενό», έκρινε ο αμερικανός πρόεδρος. «Θα θέλαμε να ξέρουμε πριν από τότε. Είναι πολύς καιρός», δήλωσε και πρόσθεσε «θα μπορούσαμε να αναβάλουμε» την επίσκεψη, χωρίς να διευκρινίσει για πόσο μεγάλο διάστημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.