Βίντεο από τη σύγκρουση δύο πολεμικών πλοίων του Βασιλικού Ναυτικού της Βρετανίας κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Τα δύο πλοία συγκρούστηκαν μεταξύ τους όταν το ένα προσπάθησε να πλεύσει προς τα πίσω στο λιμάνι του Μπαχρέιν.

Από το «τρακάρισμα» το ένα πλοίο είχε εσωτερικές ζημιές, ωστόσο δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

«Υπήρξαν εσωτερικές ζημιές αλλά δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός», δήλωσαν πηγές στη Daily Mail.

Πηγές του Πολεμικού Ναυτικού ανέφεραν επίσης ότι δεν υπάρχει ακόμη χρονοδιάγραμμα για το πότε το σκάφος μπορεί να επιστρέψει σε καθήκοντα πρώτης γραμμής.

«Τη στιγμή που το πολεμικό πλοίο ένανε όπισθεν υπήρξε μία δυσλειτουργία. Το πλήρωμα δεν κατάφερε να αλλάξει την πορεία του, με αποτέλεσμα το εσωτερικό του να διαλυθεί»

Σύμφωνα με τη daily mail, δεν είναι η πρώτη φορά που το HMS Chiddingfold συντρίβεται με άλλο πλοίο του πολεμικού ναυτικού.

«Το γιατί συνέβη αυτό δεν έχει ακόμη αποδειχθεί. Εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους μας στα υψηλότερα πρότυπα και εφαρμόζουμε αυστηρά τα πρότυπα ασφάλειας των μηχανημάτων, αλλά δυστυχώς τέτοια περιστατικά συμβαίνουν ακόμη. Σας διαβεβαιώνω ότι μια πλήρης και ενδελεχής έρευνα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη», δήλωσαν πηγές του Πολεμικού Ναυτικού.

Πηγή: skai.gr

