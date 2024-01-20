«Το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού να οικοδομήσει το δικό του κράτος πρέπει να αναγνωριστεί από όλους» και κάθε «άρνηση» του δικαιώματος αυτού είναι «απαράδεκτη», δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, στην ομιλία του στη σύνοδο των Αδεσμεύτων Χωρών, στην Ουγκάντα.

«Η άρνηση να γίνει δεκτή η λύση των δύο κρατών για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους, καθώς και η άρνηση του δικαιώματος ενός κράτους για τον παλαιστινιακό λαό είναι απαράδεκτες», είπε ο Γκουτέρες, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο «θα παρατείνει επ’ αόριστον μια σύγκρουση που έχει εξελιχθεί σε σημαντική απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, που επιδεινώνει την πόλωση και υποκινεί τους εξτρεμιστές σε όλον τον κόσμο».

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξεκίνησε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου, στο ισραηλινό έδαφος, κατά την οποία σκοτώθηκαν 1.140 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους πολίτες. Περίπου 250 απήχθησαν και οι 132 από αυτούς παραμένουν σε ομηρεία στη Γάζα, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου. Οι ισραηλινές αρχές ωστόσο εκτιμούν ότι τουλάχιστον 25 από τους ομήρους έχουν σκοτωθεί. Περίπου 100 απελευθερώθηκαν κατά τη διάρκεια της προσωρινής κατάπαυσης του πυρός, στα τέλη Νοεμβρίου.

Στη Λωρίδα της Γάζας, οι νεκροί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις ξεπερνούν τις 24.000 – στην πλειονότητά τους ήταν γυναίκες, παιδιά και έφηβοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας που ελέγχεται από τη Χαμάς.

Την Δευτέρα ο Αντόνιο Γκουτέρες έκανε έκκληση για «άμεση κατάπαυση του πυρός» για ανθρωπιστικούς λόγους στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

