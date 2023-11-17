Ψυχρή ήταν ατμόσφαιρα για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο ανάκτορο Bellevue αν κρίνει κανείς από το όσα σχολιάζουν τα γερμανικά ΜΜΕ, αλλά και οι ίδιες οι φωτογραφίες. Η ψυχρή ατμόσφαιρα απεικονίζει και τις ψυχρές διπλωματικές σχέσεις των δύο κρατών.



Για «παγωμένη υποδοχή» για τον Ερντογάν και για μια «γρήγορη χειραψία» στο ανάκτορο έκανε χαρακτηριστικά η Bild.



Ο Ερντογάν έφτασε στα κεντρικά γραφεία του Ομοσπονδιακού προέδρου με 20 λεπτά καθυστέρηση – αλλά έφυγε μια ώρα αργότερα από το προγραμματισμένο τονίζεται.



Ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Στάινμαγιερ, δείχνοντας βλοσυρός, καλωσόρισε τον Τούρκο πρόεδρο και πόζαραν και οι δύο στους φωτογράφους. Ο Ερντογάν υπέγραψε τότε το βιβλίο επισκεπτών. Μετά από λίγα λεπτά, η συνάντηση μπροστά στις κάμερες ολοκληρώθηκε.



Δεν υπήρχαν εναγκαλισμοί, και δεν ανταλλάχθηκαν ευχάριστες κοινοτοπίες, τα βλέμματα Ερντογάν και Στάινμαγιερ ήταν σοβαρά, τονίζει η Bild.



Αργότερα, ο Τούρκος πρόεδρος θα συναντηθεί με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς, με τον οποίο έχει κανονιστεί δείπνο στην Καγκελαρία. Θα υπάρξει επίσης συνάντηση με τον Τύπο.



Ο Ερντογάν δεν θα παρακολουθήσει τον ποδοσφαιρικό φιλικό αγώνα μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας το βράδυ του Σαββάτου στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου.



Ο Ερντογάν έχει χαρακτηρίσει τους τρομοκράτες της Χαμάς ως «απελευθερωτές», προκαλώντας την αντίδραση της Δύσης.



Η επίσκεψη - αστραπή της Παρασκευής είναι η πρώτη του Ερντογάν στη Γερμανία εδώ και τρία χρόνια, ενώ υπήρξαν έντονες αντιδράσεις στο σημείο να κινδυνέψει με ακύρωση.

