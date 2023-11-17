Σχετικά με το ενδιαφέρον της Τουρκίας να αγοράσει 40 πολεμικά αεροσκάφη Eurofighters, τα οποία είναι συμπαραγωγή της Γερμανίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Βερολίνο, Στέφεν Χέμπεστραϊτ, είπε ότι αν τεθεί τέτοιο αίτημα, υπάρχει μία συγκεκριμένη διαδικασία που ακολουθείται στη Γερμανία για τις εξαγωγές όπλων, η οποία θα ακολουθηθεί και στην περίπτωση αυτήν.

Για τη διαδικασία καθαυτή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε ότι οι εξαγωγές όπλων πρέπει να εγκριθούν από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο Ασφαλείας, οι συνεδριάσεις του είναι απόρρητες. Στη συνέχεια ενημερώνει για τις αποφάσεις του την Ομοσπονδιακή Βουλή.

Ερωτηθείς, εάν στην απόφαση παίζει κάποιο ρόλο το γεγονός ότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι οι εξαγωγές όπλων εξετάζονται κάθε φορά κατά μόνας, η διαδικασία είναι ίδια για όλες τις περιπτώσεις, χωρίς αποκλίσεις.

