Χαμάς: 24 θάνατοι στο νοσοκομείο Αλ Σίφα σε 48ωρες λόγω έλλειψης ηλεκτρικού ρεύματος

Ο εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Υγείας της Χαμάς Άσραφ αλ Κίντρα είπε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «24 ασθενείς» πέθαναν «τις τελευταίες 48 ώρες» στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας, στο οποίο η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί και όπου ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε έφοδο πριν από τρεις ημέρες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ασθενείς αυτοί πέθαναν, «διότι ιατρικά μηχανήματα ζωτικής σημασίας σταμάτησαν να λειτουργούν εξαιτίας της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος» στο μεγαλύτερο νοσοκομειακό συγκρότημα στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η πλειονότητα των νοσοκομείων στη Γάζα δεν διαθέτει πλέον καθόλου καύσιμα για την τροφοδότηση των γεννητριών τους.

Ο Κίντρα πρόσθεσε πως από χθες, ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε τρία κτίρια στη δυτική πλευρά του συγκροτήματος: το κυλικείο του νοσοκομείου, το κτίριο υπηρεσιών συντήρησης και το τμήμα ανθρωπίνων πόρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

