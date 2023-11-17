«Το Ισραήλ θα συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός μόνο με αντάλλαγμα την απελευθέρωση ενός "μεγάλου" αριθμού ομήρων και όχι μια "χειριστική απελευθέρωση" που θα γίνει από τη Χαμάς για λόγους δημοσίων σχέσεων» ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Τζάτσι Χανέγκμπι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε,.

«Μόνο τότε θα συμφωνήσουμε σε κατάπαυση του πυρός η οποία θα είναι πολύ περιορισμένη και σύντομη γιατί μετά θα συνεχίσουμε να προχωράμε προς τους στόχους μας για τον πόλεμο», πρόσθεσε ο Χανέγκμπι.

Ανέφερε επίσης ότι το Πολεμικό Υπουργικό Συμβούλιο είναι ενωμένο στη στρατηγική του για την προώθηση της απελευθέρωσης των ομήρων, υποδεικνύοντας ότι οι υπουργοί πιστεύουν ότι θα συμβεί μόνο εάν η Χαμάς αισθανθεί υπό πίεση, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό των μεσολαβητών του Κατάρ ότι η χερσαία εισβολή του IDF περιπλέκει τις συνομιλίες.

Ο Χανέγκμπι υποστήριξε ότι σε συνομιλίες με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και με άλλους παγκόσμιους ηγέτες, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου άντεξε στις εκκλήσεις για εκεχειρίες και ανθρωπιστικές παύσεις χωρίς απελευθέρωση ομήρων.

«Βρισκόμαστε στην 42η ημέρα του πολέμου και δεν έχουμε συμφωνήσει να διατάξουμε τον IDF να σταματήσει την προέλασή του ούτε για ένα λεπτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, είπε ότι μετά την απελευθέρωση των ομήρων στις 20 και 22 Οκτωβρίου, υπήρξε πρόταση για απελευθέρωση ακόμη 10 ομήρων - οκτώ από τους οποίους ήταν Ταϊλανδοί εργάτες - καθώς και μια πρόταση για απελευθέρωση 15 ομήρων. Ωστόσο, αυτές απορρίφθηκαν από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ δεν θα συμφωνήσει σε μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός για έναν τόσο μικρό αριθμό ομήρων, την ώρα ποιυ περίπου 240 όμηροι παραμένουν στη Γάζα.

Δεν υπάρχουν «συμβιβασμοί» σε αυτό το θέμα, ξεκαθάρισε ο Χανέγκμπι.

«Στην καρδιά της Γάζας η ισραηλινή επιχείρηση»

Σχετικά με τις μάχες που διεξάγονται, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας υποστήριξε ότι ο Ισραηλινός Στρατός συμπληρώνει τρεις εβδομάδες από την έναρξη της χερσαίας εισβολής του στη Γάζα και τώρα επιχειρεί στην καρδιά της πόλης της Γάζας, χτυπώντας κάθε στόχο που επιθυμεί.

Χιλιάδες τρομοκράτες έχουν σκοτωθεί, μεταξύ των οποίων και ανώτερα μέλη της ηγεσίας της Χαμάς, είπε ο Χανγκέμπι.

«Όλοι οι στόχοι που έθεσε το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας έχουν εκπληρωθεί και όπως είπε ο πρωθυπουργός, "αυτή είναι μόνο η αρχή". Είμαστε αποφασισμένοι να φτάσουμε στο τέλος της μάχης και το τέλος της μάχης θα είναι το τέλος της Χαμάς. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να εξαλειφθούν όλες οι στρατιωτικές και ηγετικές δυνατότητες της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ», υπογράμμισε ο Χανεγμπί.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Τζάτσι Χανέγκμπι ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ποια είναι η στρατηγική του Ισραήλ για τη Γάζα μετά τον πόλεμο. Όμως, ο Χανέγκμπι απέφυγε να απαντήσει στην ερώτηση, επαναλαμβάνοντας τους βραχυπρόθεσμους στόχους του Ισραήλ.

«Το σχέδιο για τον πόλεμο είναι η εξάλειψη της Χαμάς. Είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι στη συνέχεια δεν θα απειληθούμε από τη Γάζα, που είναι ο νούμερο ένα στόχος που το υπουργικό συμβούλιο έδωσε εντολή στον στρατό να επιτύχει. Ο δεύτερος στόχος, ο οποίος είναι τόσο ιερός όσο ο πρώτος, είναι να απελευθερωθούν οι όμηροι», κατέληξε ο Χανέγκμπι λέγοντας ότι δεν μπορεί να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, αλλά επιμένει ότι «είμαστε αποφασισμένοι να απελευθερώσουμε όλους τους ομήρους και δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να πετύχουμε το στόχο μας».

Πηγή: skai.gr

