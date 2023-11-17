Τρεις Ισραηλινοί τραυματίστηκαν σε επίθεση με κατευθυνόμενους αντιαρματικούς πυραύλους της Χεζμπολάχ από τον Λίβανο σε περιοχή κοντά στο κιμπούτς Μενάρα σύμφωνα με δημοσιεύματα εβραϊκών μέσων ενημέρωσης.

Η κατάσταση της υγείας τους δεν είναι γνωστή.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για περισσότερες από 10 επιθέσεις με πυραύλους και όλμους στο βόρειο Ισραήλ σήμερα Παρασκευή.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι απάντησε με βομβαρδισμούς πυροβολικού στις πηγές της πυρκαγιάς και μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν τοποθεσίες της Χεζμπολάχ.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι στρατιώτες κατέρριψαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο υποπτεύεται ότι ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά, αφού πέρασε τα σύνορα από τον Λίβανο προς το Ισραήλ κοντά στη Μετούλα.

