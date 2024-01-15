Κορυφώνονται σήμερα οι αγροτικές κινητοποιήσεις, με το μεγάλο συλλαλητήριο στο Βερολίνο, για το οποίο η αστυνομία αναμένει περισσότερους από 10.000 συμμετέχοντες και τουλάχιστον 5.000 αγροτικά οχήματα. Οι αρχές προειδοποιούν για το ενδεχόμενο εκτεταμένων προβλημάτων στην κυκλοφορία.

Η Ένωση Αγροτών Γερμανίας βρίσκεται σε «εβδομάδα δράσης» από την προηγούμενη Δευτέρα, με συγκεντρώσεις και μπλόκα σε όλη τη χώρα, ενώ περίπου 700 τρακτέρ και αγροτικά φορτηγά είναι εδώ και μία εβδομάδα σταθμευμένα μπροστά στην Πύλη του Βραδεμβούργου. Τα τρακτέρ από χθες βράδυ καταφθάνουν στην πρωτεύουσα, προκειμένου να λάβουν μέρος στο σημερινό συλλαλητήριο, με βασικό αίτημα την ακύρωση της απόφασης της κυβέρνησης για κατάργηση του επιδοτούμενου αγροτικού πετρελαίου.

Για σήμερα επίσης οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών ομάδων των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού (SPD, Πράσινοι, FDP) έχουν καλέσει σε συνομιλίες την ηγεσία του αγροτικού κινήματος. «Θα αποδεχθούμε την πρόσκληση του κυβερνητικού συνασπισμού - έστω και αν έρχεται πολύ αργά. Ο συμβιβασμός όμως που βρίσκεται τώρα στο τραπέζι συνεπάγεται τον αργό θάνατο του κλάδου», δήλωσε ο Μάρκους Ντέξλερ, εκπρόσωπος της Βαυαρικής Αγροτικής Ένωσης, αναφερόμενος στην πρόταση της κυβέρνησης για σταδιακή και όχι διά μιας κατάργηση της επιδότησης.

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο οποίος δέχεται δριμεία κριτική επειδή δεν έχει έως τώρα συναντηθεί με τους αγρότες, άφησε ελάχιστες ελπίδες για περαιτέρω παραχωρήσεις, καθώς στο εβδομαδιαίο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του δήλωσε ότι η πρόταση της κυβέρνησης αποτελεί «καλό συμβιβασμό», τονίζοντας ότι «οι επιδοτήσεις δεν μπορούν να μένουν σε ισχύ επ' αόριστον».

Κριτική για τη στάση της κυβέρνησης άσκησε όμως και ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, δηλώνοντας στην Sueddeutsche Zeitung ότι «η έλλειψη διαλόγου μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των αγροτών βλάπτει όλους τους εμπλεκόμενους».

Αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις, ο πρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Αγροτών Γιοάχιμ Ρούκβιντ εξέφρασε χθες το βράδυ στο ARD την πεποίθηση ότι «το 70% των Γερμανών μας στηρίζει» και εξέφρασε την ελπίδα «να επιστρέψει επιτέλους η κοινή λογική». Μόνο εφόσον υποχωρήσουν οι πολιτικοί μπορεί να αποτραπούν νέες διαδηλώσεις, προειδοποίησε ο κ. Ρούκβιντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.