Γερμανία: Τουλάχιστον 5 νεκροί και πολλοί τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα με πούλμαν κοντά στη Λειψία - Φωτογραφίες

Το λεωφορείο γύρω στις 9:45 (τοπική ώρα, 10:45 ώρα Ελλάδας) για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία παρεκτράπηκε της πορείας του και ανατράπηκε

Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα σε τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη λεωφορείο που μετέφερε ταξιδιώτες, σε μεγάλο αυτοκινητόδρομο κοντά στη Λειψία στην ανατολική Γερμανία, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Περίπου 50 επιβάτες καθώς και δύο οδηγοί βρίσκονταν στο λεωφορείο το οποίο πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Βερολίνο –Ζυρίχη.

«Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν θανάσιμα σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Α9. Υπάρχουν πολλά θύματα», ανέφερε η αστυνομία του κρατιδίου της Σαξονίας στο Χ.

Ο Όλαφ Χόπε, εκπρόσωπος της αστυνομίας, δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα Bild ότι «από το δυστύχημα σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι».

Η αστυνομία έχει διακόψει την κυκλοφορία του Α9 στο ρεύμα προς Μόναχο, ενώ φωτογραφίες που έχουν δημοσιευθεί σε τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, με πολλά ασθενοφόρα και ελικόπτερα αλλά και αστυνομικά οχήματα να έχουν σπεύσει στο σημείο.

Το πούλμαν της εταιρείας Flixbus βρισκόταν στον αυτοκινητόδρομο Α9 και κατευθυνόταν προς το Μόναχο όταν γύρω στις 9:45 (τοπική ώρα, 10:45 ώρα Ελλάδας) για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία παρεκτράπηκε της πορείας του και ανατράπηκε.

«Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος δεν είναι ακόμη γνωστές», επεσήμανε η Flixbus, προσθέτοντας ότι συνεργάζεται με τις αρχές προκειμένου να καθοριστούν τα αίτια του συμβάντος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής Bild σχεδόν στο ίδιο σημείο είχε σημειωθεί και το 2019 σοβαρό τροχαίο με λεωφορείο.

