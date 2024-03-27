Ένας άμαχος νεκρός στο βόρειο Ισραήλ από ρουκέτες της λιβανέζικης Χεζμπολάχ

Εργαζόμενος σε εργοστάσιο στην πόλη Κιριάτ Σμόνα στο βόρειο Ισραήλ σκοτώθηκε σήμερα από ρουκέτα προερχόμενη από τον Λίβανο, ανακοίνωσε η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων.

Διασώστες της υπηρεσίας ασθενοφόρων Magen David Adom δήλωσαν ότι πρόκειται για έναν 25χρονο άνδρα ο οποίος ανασύρθηκε από τα συντρίμμια εργοστασίου με σοβαρά τραύματα και ο θάνατός του διαπιστώθηκε επί τόπου.

Η λιβανέζικη σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι εκτόξευσε δεκάδες ρουκέτες εναντίον της Κιριάτ Σμόνα, σε απάντηση στα ισραηλινά πλήγματα εναντίον μεθοριακού χωριού στο νότιο τμήμα του Λιβάνου στη διάρκεια της νύκτας, από τα οποία σκοτώθηκαν επτά «διασώστες».

Ισλαμιστική οργάνωση του Λιβάνου, η Τζαμάα Ισλαμίγια, είχε ανακοινώσει νωρίτερα τον θάνατο επτά «διασωστών» που σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα εναντίον του χωριού Χαμπαρίγιε, κοντά στη μεθόριο με το Ισραήλ, καταγγέλλοντας «ένα ειδεχθές έγκλημα».

«Σε αντίποινα για τη σφαγή που διέπραξε ο σιωνιστής εχθρός στο χωριό Χαμπαρίγε» η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε «δεκάδες ρουκέτες εναντίον της Κιριάτ Σμόνα», επεσήμανε σε ανακοίνωσή της η οργάνωση.

Αξιωματούχος της Τζαμάα Ισλαμίγια είχε δηλώσει νωρίτερα στο AFP, ζητώντας να διατηρήσει την ανωνυμία του, ότι «επτά διασώστες» σκοτώθηκαν την ώρα που βρίσκονταν σε ιατρικό κέντρο στη Χαμπαρίγιε.

Άλλος αξιωματούχος της οργάνωσης επεσήμανε ότι περίπου δέκα διασώστες βρίσκονταν στο ιατρικό κέντρο την ώρα του πλήγματος.

Διάφορες οργανώσεις στον Λίβανο, ανάμεσά τους η Τζαμάα Ισλαμίγια, διαχειρίζονται ιατρικά κέντρα.

Το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι από «την επιδρομή της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ» σκοτώθηκαν επτά διασώστες, ενώ τραυματίστηκαν τέσσερις άμαχοι και καταστράφηκε το κέντρο υγείας.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι «πολεμικά αεροσκάφη στοχοθέτησαν στρατιωτικό συγκρότημα» όπου βρισκόταν «σημαντικός τρομοκράτης που προετοίμαζε επιθέσεις εναντίον του ισραηλινού εδάφους».

Πρόσθεσε ότι ο άνδρας αυτός «εξουδετερώθηκε, όπως και άλλοι τρομοκράτες που βρίσκονταν μαζί του».

Από την αρχή του πολέμου μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου στη Λωρίδα της Γάζας η Χεζμπολάχ και άλλες οργανώσεις συμμαχικές της παλαιστινιακής προχωρούν σε σχεδόν καθημερινές ανταλλαγές πυρών με τις ισραηλινές δυνάμεις κατά μήκος των νότιων συνόρων του Λιβάνου.

Το Ισραήλ απαντά βομβαρδίζοντας όλο και πιο βαθιά στο λιβανέζικο έδαφος και εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον στελεχών της Χεζμπολάχ και της Χαμάς.

Τουλάχιστον 338 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο – στην πλειονότητά τους μαχητές της Χεζμπολάχ αλλά και σχεδόν 57 άμαχοι—σε ανταλλαγές πυρών μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με απολογισμό του AFP. Παράλληλα χιλιάδες άνθρωποι στον νότιο Λίβανο έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Στο βόρειο Ισραήλ έχουν σκοτωθεί δέκα στρατιώτες και οκτώ άμαχοι, σύμφωνα με τον στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

