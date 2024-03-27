Οι Ταϊλανδοί βουλευτές τάχθηκαν σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία υπέρ του γάμου ζευγαριών του ιδίου φύλου, μια πρωτιά στη Νοτιοανατολική Ασία, σύμφωνα με εικόνες που αναμετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός της Βουλής.

Το κείμενο αποτελεί μια σημαντική πρόοδο, αλλά θα πρέπει να περάσει ακόμη από τη Γερουσία προτού καταστεί οριστικά νόμος του κράτους από τον βασιλιά. Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, αν όχι μήνες.

«Σήμερα η Ταϊλάνδη έκανε ένα ακόμη βήμα προς την ισότητα μεταξύ των ανθρώπων», δήλωσε ο Ντανουπόρν Πουνακάντα, εκπρόσωπος του κόμματος του πρωθυπουργού.

Η χώρα μπορεί να γίνει η πρώτη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας που αναγνωρίζει την ένωση ανθρώπων του ιδίου φύλου, και η τρίτη στην Ασία μετά την Ταϊβάν και το Νεπάλ.

Η κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ είναι πολύ ορατή στη χώρα που φημίζεται για τις αξίες ανεκτικότητάς της, όμως νόμοι που θεωρούνται συντηρητικοί εξακολουθούν να τροφοδοτούν τις διακρίσεις απέναντι σε ομόφυλα ζευγάρια ή διεμφυλικά άτομα.

Η πρόταση νόμου που ενέκριναν οι βουλευτές έχει στόχο να τροποποιήσει τις αναφορές σε "άνδρες", "γυναίκες", "ο σύζυγος", "η σύζυγος" στον νόμο για τον γάμο ώστε να τις αντικαταστήσει με όρους που δεν θα αναφέρονται στο φύλο.

Η νέα νομοθεσία θα αποδίδει στα ομόφυλα ζευγάρια δικαιώματα όσον αφορά την τεκνοθεσία και την κληρονομιά.

"Είναι ένα τεράστιο βήμα για τη χώρα μας", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μουκντάπα Γιανγκιουενπραντόρν, εκπρόσωπος της οργάνωσης για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Fortify Rights. "Ελπίζω πως το τελευταίο βήμα θα εξελιχθεί με ομαλό τρόπο, και πως η Ταϊλάνδη θα βρεθεί στο ίδιο επίπεδο με τον υπόλοιπο κόσμο όσον αφορά τα δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ+", είπε.

Πηγή: skai.gr

