Νέα απεργία ανακοίνωσε η Γερμανική Ένωση Μηχανοδηγών (GDL) από τις 02:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης και για 35 ώρες, ενώ οι εργαζόμενοι στις εμπορικές αμαξοστοιχίες καλούνται να απεργήσουν ήδη από το βράδυ της Τετάρτης.

Οι νέες κινητοποιήσεις ανακοινώθηκαν σήμερα, μετά την αποτυχία του τελευταίου γύρου διαπραγματεύσεων με τους Γερμανικούς Σιδηροδρόμους (DB), με τον επικεφαλής της GDL Κλάους Βεζέλσκι να προειδοποιεί για «κύμα απεργιών» το προσεχές διάστημα.

Την ίδια ώρα, νέα απεργία του προσωπικού εδάφους από Πέμπτη έως Σάββατο ανακοίνωσε η Lufthansa.

Η συνδικαλιστική οργάνωση Ver.di το προσωπικό εδάφους της Lufthansa, απεργεί σε ένδειξει διαμαρτυρίας, ενόψει του επόμενου γύρου συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Η απεργία θα αρχίσει στις 04:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης και θα ολοκληρωθεί στις 07:00 του Σαββάτου και αναμένεται να επηρεάσει εκατοντάδες πτήσεις από και προς τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας



