Ρεσιτάλ αδιαλλαξίας έδωσε τη Δευτέρα ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και αντιπρόεδρος του συμβουλίου ασφαλείας της χώρας, ισχυρίστηκε ότι η Ουκρανία σίγουρα ανήκει στη Ρωσία και ότι οι εντάσεις μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Μόσχας είναι χειρότερες απ’ ό,τι ήταν κατά την κρίση των πυραύλων της Κούβας το 1962, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Σε δημόσια διάλεξή του ο Μεντβέντεφ εξαφάνισε σχεδόν όλη την Ουκρανία από το χάρτη (με εξαίερεση το Κίεβο) προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις και στρατιωτικοί σύμβουλοι ήδη διεξάγουν πόλεμο στη Ρωσία.

«Ένας από τους προηγούμενους ηγέτες της Ουκρανίας είπε κάποτε ότι η Ουκρανία δεν είναι Ρωσία. Αυτή η λογική θα πρέπει να εξαφανιστεί για πάντα. Η Ουκρανία είναι σίγουρα Ρωσία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι η Μόσχα «θα δείξει αυτοσυγκράτηση» σχετικά με την φερόμενη ως υποκλοπή συνομιλίας αξιωματικών των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων για ενδεχόμενο πλήγμα κατά της Ρωσίας, αλλά πως δεν θα το ξεχάσει, ενώ έδειξε καρικατούρες των Μπάιντεν, φον ντερ Λάιεν, Μακρόν, Τζόνσον και Ζελένσκι δημιουργημένες με ΑΙ.

Το πρακτορείο RIA ανέφερε ακόμα ότι ο Μεντβέντεφ δήλωσε πως οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τη σημερινή ουκρανική ηγεσία είναι αδύνατες, και ότι η όποια νέα ουκρανική κυβέρνηση θα πρέπει πρώτα να αναγνωρίσει τη «νέα πραγματικότητα» επί του πεδίου για να πραγματοποιηθούν συνομιλίες.



Медведев: "концепция «Украина — не Россия» должна исчезнуть навсегда, Украина — это, безусловно, Россия".

Этими словами Медведев подтвердил, что Россия это государство фашистское, и ведет откровенно захватническую войну, цель которой вся Украина.

Отсюда - все эти огромные выплаты… pic.twitter.com/ZYaFTBzhrT — FAKE OFF (@fakeofforg) March 4, 2024

Πηγή: ΑΜΠΕ

