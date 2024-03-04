Λογαριασμός
Τραγωδία στη Γερμανία: Τέσσερις νεκροί και 23 τραυματίες από πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας

Σύμφωνα με την αστυνομία, η φωτιά ξεκίνησε από το δωμάτιο ενός εκ των ηλικιωμένων 

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 23 τραυματίστηκαν σοβαρά σε πυρκαγιά που ξέσπασε τη νύχτα σε οίκο ευγηρίας στην πόλη Μπέντμπουργκ-Χάου της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η φωτιά ξεκίνησε από το δωμάτιο ενός εκ των ηλικιωμένων, ο οποίος ωστόσο επέζησε. Σύμφωνα με την BILD, ο άνδρας ομολόγησε στους διασώστες ότι κάπνιζε κρυφά. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι δεν κατέστη δυνατόν να διασωθούν τέσσερις ηλικιωμένοι, ενώ 23 άτομα έχουν τραυματιστεί σοβαρά - ανάμεσά τους δύο μέλη του προσωπικού του ιδρύματος. Ο ίδιος επισήμανε ότι το κτίριο, το οποίο εκκενώθηκε, δεν είναι πλέον κατοικήσιμο και θα πρέπει να αναζητηθεί νέος χώρος. Προσωρινά οι ηλικιωμένοι ένοικοι μεταφέρθηκαν σε παρακείμενο κλειστό γυμναστήριο.

Εκπρόσωπος του Γερμανικού Ιδρύματος Προστασίας Ασθενών δήλωσε σήμερα ότι «ο αριθμός των πυρκαγιών σε γηροκομεία παραμένει σε σταθερά υψηλό επίπεδο», επισημαίνοντας ότι από την αρχή του έτους έχουν σημειωθεί 26 τέτοια περιστατικά. «Αυτό καθιστά προφανές ότι οι κανονισμοί για την προληπτική πυροπροστασία δεν επαρκούν για αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις», πρόσθεσε και ζήτησε να υποχρεωθούν τα συγκεκριμένα ιδρύματα να εγκαταστήσουν αυτόνομο μηχανισμό πυροπροστασίας σε κάθε δωμάτιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

