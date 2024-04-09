Η γερμανική οικονομία εξακολουθεί να εξαρτάται κατά πολύ από την Κίνα για μια σειρά προϊόντων και πρώτων υλών παρά τις προσπάθειες επέκτασης σε άλλες αγορές, όπως δείχνει σήμερα μια έρευνα που πραγματοποίησε το Γερμανικό Οικονομικό Ινστιτούτο.

Ενώ οι συνολικές εισαγωγές από την Κίνα μειώθηκαν κατά σχεδόν ένα πέμπτο από το 2022 έως το 2023, το μερίδιο των ομάδων προϊόντων για τα οποία η Γερμανία εξαρτάται από την Κίνα για πάνω από τις μισές εισαγωγές της, έχει αλλάξει κατά το ελάχιστο, περιλαμβανομένων χημικών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και φωτοηλεκτρικών κυττάρων.

Αναφορικά δε, με ορισμένες κατηγορίες, όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα και οι σπάνιες γαίες -όπως το σκάνδιο και το ύττριο- η εξάρτηση της Γερμανίας έχει αυξηθεί.

"Δεν έχει ακόμη φανεί μια σαφής δομική ελαχιστοποίηση των κινδύνων -υπό την έννοια μιας συνεχιζόμενης τάσης προς περαιτέρω σημαντικές μειώσεις στις εισαγωγές", αναφέρεται στη μελέτη.

Περίπου 73 ομάδες προϊόντων αφαιρέθηκαν από τον κατάλογο των αγαθών για τα οποία η Γερμανία εξαρτάται κατά πολύ από την Κίνα, αλλά στη θέση τους προστέθηκε ένας παρεμφερής αριθμός, γεγονός που σημαίνει ότι ο συνολικός αριθμός μειώθηκε μόνο κατά το ελάχιστο-- στα 200 από τα 213.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε ενόψει της επίσκεψης στην Κίνα του καγκελάριου Όλαφ Σολτς αυτή την εβδομάδα με τις εταιρείες να ασκούν πιέσεις για δικαιότερη πρόσβαση, όπως τη χαρακτηρίζουν, στην κινεζική αγορά και την Ευρώπη να ανησυχεί για το πλεόνασμα κινεζικών προϊόντων στην αγορά της.

Η επίσκεψη του Σολτς στην Κίνα είναι η πρώτη από τον περασμένο χρόνο, όταν το Βερολίνο κατήρτησε μια στρατηγική σε σχέση με την Κίνα η οποία καλούσε για "ελαχιστοποίηση των κινδύνων" με στόχο τη μείωση της οικονομικής έκθεσης στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως.

Η Γερμανία ανησυχεί για την εξάρτηση από μια χώρα την οποία περιγράφει τόσο ως εταίρο της όσο και ως συστημικό εχθρό, κυρίως μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 η οποία αποκάλυψε την εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου.

Στην Κίνα ο Σολτς θα συνοδεύεται από επικεφαλής μεγάλων εταιρειών όπως οι Siemens και Mercedes καθώς και από μέλη του υπουργικού του συμβουλίου, γεγονός που υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Πεκίνο για το Βερολίνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

