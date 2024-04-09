Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η επέμβαση σωστικών συνεργείων χρειάστηκε τη νύχτα της Δευτέρας για την ασφαλή απομάκρυνση περίπου 180 πολιτών από το τουριστικό πάρκο Medmerry και για την προστασία κατοίκων στην παραθαλάσσια κωμόπολη Littlehampton στη νότια ακτή της Αγγλίας.

Η εκκένωση των περιοχών αποφασίστηκε λόγω υπερχείλισης του ποταμού Άρουν, αποτέλεσμα της βροχόπτωσης που είχε προκαλέσει η Καταιγίδα Καθλίν.

Η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία του Δυτικού Σάσεξ έκανε λόγο για «σοβαρό πλημμυρικό περιστατικό».

There are severe floods in West Sussex, in Earnley, Littlehampton and Bracklesham, after the River Arun burst its banks. Follow live updates: https://t.co/FZ1WK7tDO5 pic.twitter.com/wwaWGn2Hit — BBC Sussex (@BBCSussex) April 9, 2024

Στο Littlehampton οι κάτοικοι κλήθηκαν να περάσουν τη νύχτα στα πάνω πατώματα των σπιτιών τους ή σε όσο υψηλότερο έδαφος μπορούσαν και να καλέσουν την άμεση βοήθεια αν παρίστατο ανάγκη.

Πλημμύρες αναφέρθηκαν σε πολλές άλλες περιοχές του Δυτικού Σάσεξ, με οχήματα να ακινητοποιούνται σε δρόμους όπου η στάθμη του νερού ήταν υψηλή.

Ένας κάτοικος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής με συμπτώματα υποθερμίας.

Μετά από το πέρασμα της Καταιγίδας Κάθλιν προβλήματα αναφέρθηκαν και στην Ουαλία, όπως πλημμύρες και ακυρώσεις δρομολογίων τρένων.

Σε ισχύ βρίσκεται κίτρινη μετεωρολογική προειδοποίηση για δυνατούς ανέμους (έως και 105 χιλιομέτρων την ώρα) και έντονη βροχόπτωση μέχρι και την Τετάρτη στη νότια Αγγλία, τη δυτική Ουαλία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Σκωτία.



