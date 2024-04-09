Σοκ έχει προκαλέσει μια γυναικοκτονία στην Αργεντινή. Μια Αργεντινή ποδοσφαιρίστρια βρέθηκε στραγγαλισμένη από τον πρώην σύζυγό της μέσα στο διαμέρισμά της. Ο δράστης αυτοκτόνησε.



Η Florencia Guinazu, 30 ετών, που έπαιζε για το σύλλογο Argentino de Mendoza, βρέθηκε χτυπημένη και στραγγαλισμένη μέσα στο δωμάτιο που μοιραζόταν με τον πρώην σύντροφό της Ignacio Agustín Notto.



Μετά το περιστατικό, ένα σημείωμα στο παράθυρο ειδοποιούσε τους γείτονες για τη φρίκη που θα έβρισκαν μέσα στο σπίτι. Έγραφε: «Καλέστε το 911. Τα παιδιά είναι μόνα τους». Πολλά ΜΜΕ της Αργεντινής, συμπεριλαμβανομένης της εφημερίδας O Globo, αναφέρουν ότι ο Notto έγραψε το σημείωμα αφού σκότωσε τη Guinazu, και λίγο αργότερα αυτοκτόνησε.





Καθόλη τη διάρκεια του εγκλήματος, οι δύο γιοι τους, πέντε και επτά ετών, έπαιζαν PlayStation στο σαλόνι του διαμερίσματος.



Δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι ο μεγαλύτερος γιος χτύπησε την πόρτα της κύριας κρεβατοκάμαρας, όπου έγινε η δολοφονία, αλλά ήταν κλειδωμένη από μέσα και κανείς δεν απαντούσε. Αργότερα περιπλανήθηκε στην αυλή του οικιστικού συγκροτήματος πριν κάποιος γείτονας διαβάσει τελικά το σημείωμα και καλέσει την αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο λίγο αργότερα.



Αφού έσπασαν την πόρτα της κύριας κρεβατοκάμαρας, βρήκαν τον Guinazu ξαπλωμένη στο πάτωμα, ανάμεσα σε λεκέδες αίματος. Στο δωμάτιο βρισκόταν και ο δράστης, ο οποίος είχε αυτοκτονήσει.



Από τη νεκροτομή διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα, ότι το θύμα πέθανε από ασφυξία λόγω στραγγαλισμού.



Το περιστατικό έρχεται μόλις πέντε μήνες αφότου ο Notto είχε καταγγελθεί από τη Guinazu, η οποία του είχε ζητήσει να φύγει από το σπίτι τους τον Νοέμβριο του 2023. Παρά το γεγονός ότι η γυναίκα είπε στην αστυνομία ότι δεν τραυματίστηκε από τον πρώην σύζυγό της, αργότερα εκδόθηκαν περιοριστικά μέτρα.





Η Εισαγγελική Μονάδα Ανθρωποκτονιών και Θεσμικής Βίας στην Μεντόζα έστειλε ένα δελτίο τύπου τη Δευτέρα, το οποίο έγραφε: «Δεν έχει εκδοθεί, από εκείνη την ημερομηνία μέχρι το Σάββατο, καμία καταγγελία για παραβίαση της απαγόρευσης προσέγγισης».



Ο σύλλογος της Guinazu ανήρτησε στο Instagram ένα μήνυμα σχετικά με τη δολοφονία. Είπαν: «Η Florencia Guinazu ήταν παίκτρια στην Πρώτη Κατηγορία Γυναικείου Ποδοσφαίρου 11 του Club Atlético Argentino. Λυπούμαστε πολύ για τη δολοφονία της, που ήταν γυναικοκτονία. Χθες ο σύζυγός της Ignacio Notto την ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Παρόλο που ήταν νομικά παντρεμένοι, είχαν χωρίσει, εκείνη τον είχε ήδη καταγγείλει επανειλημμένα συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος τον Νοέμβριο του 2023».



«Πολλές λεπτομέρειες της υπόθεσης δεν είναι ακόμη γνωστές, περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι το γυναικείο ποδόσφαιρο πενθεί, μια ακόμη γυναίκα δολοφονήθηκε στα χέρια του πρώην συντρόφου της. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΣΚΟΤΩΝΕΤΕ».



Εκτός από ποδοσφαιρίστρια, η Guinazu είχε επίσης εμπειρία στο ράγκμπι και σχεδόν 25.000 ακόλουθους στα social media.

