Η υπηρεσία κατασκοπείας του στρατού της Ουκρανίας (GUR) έπληξε εργοστάσιο επισκευής αεροσκαφών της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας στην περιφέρεια Βορονέζ, δήλωσε πηγή των υπηρεσιών Πληροφοριών.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι δύο drones καταρρίφθηκαν στην περιφέρεια αυτή.

Η πηγή εξήγησε ότι στόχος του πλήγματος ήταν ένα εργοστάσιο επισκευής αεροσκαφών της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας στην πόλη Μπορισογκλέμπσκ, χωρίς να δώσει διευκρινίσεις για το μέγεθος των ζημιών που έχει υποστεί.

Η πόλη αυτή βρίσκεται περισσότερα από 350 χιλιόμετρα μακριά από τη γραμμή του μετώπου.

Το Κίεβο έχει εντείνει τον τελευταίο καιρό τις επιθέσεις του πιο βαθιά στο ρωσικό έδαφος, βάζοντας στο στόχαστρο στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές. Συνήθως χρησιμοποιεί διάφορων τύπων μεγάλου βεληνεκούς drone, τα οποία παράγει εγχώρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

