«Βασικός υποψήφιος για τον πάγκο της Τσίβας ο Ντιέγκο Αλόνσο»

Εμπλέκουν τον Ντιέγκο Αλόνσο με την Τσίβας οι Μεξικάνοι. Ο Ουρουγουανός προπονητής αποχώρησε για να αντικατασταθεί από τον Ρουί Βιτόρια στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, με δημοσίευμα του «ruetir» να συνδέει το όνομά του με το ρεπορτάζ της Τσίβας, παρουσιάζοντάς τον μάλιστα ως έναν εκ των βασικότερων υποψηφίων για να αναλάβει τα ηνία της ομάδας, λίγες μόνο μέρες μετά την επισημοποίηση του διαζυγίου του με τους «πράσινους».

Θυμίζουμε ότι με τον πάγκο της Τσίβας συνδέθηκε τις τελευταίες μέρες (για πολλοστή φορά) και ο Ματίας Αλμέιδα, με τον προπονητή της ΑΕΚ πάντως να ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει έρθει σε επαφή με τον μεξικάνικο σύλλογο και ότι δεν έχει σκοπό να αποχωρήσει από την Ένωση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.