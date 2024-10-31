Λογαριασμός
Μπαρτσελόνα: Νέο συμβόλαιο έως το 2029 για τον Φερμίν Λόπεθ

Αν μπορούσε θα υπέγραφε και για… μια ζωή, αλλά προς το παρόν, ο Φερμίν Λόπεθ ανανέωσε έως το 2029 στην Μπαρτσελόνα, μερικές μέρες μετά την «ισοπέδωση» και τα… φιλιά στη Ρεάλ

Φερμίν Λόπεθ

Ο Φερμίν Λόπεθ, ένα από τα πιο… τρελαμένα παιδιά που είχε η Masia, αφού δεν έβλεπε την ώρα να καταφέρει να παίξει στο ανδρικό τμήμα της Μπαρτσελόνα, υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον αγαπημένο του σύλλογο.

Το νέο συμφωνητικό του 21χρονου ποδοσφαιριστή – με αρκετά αυξημένες αποδοχές – έχει διάρκεια έως το 2029 και ρήτρα αποδέσμευσης στα 500 εκατομμύρια ευρώ.

Όλα αυτά, μόλις μερικές μέρες μετά το πάρτι της Μπαρτσελόνα στο «Μπερναμπέου», εκεί όπου ο Λόπεθ έστελνε φιλιά στους Μαδριλένους οπαδούς για να τους πικάρει μετά το 4-0.

Πηγή: sport-fm.gr

