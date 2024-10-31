Μπαρτσελόνα: Νέο συμβόλαιο έως το 2029 για τον Φερμίν Λόπεθ

Ο Φερμίν Λόπεθ, ένα από τα πιο… τρελαμένα παιδιά που είχε η Masia, αφού δεν έβλεπε την ώρα να καταφέρει να παίξει στο ανδρικό τμήμα της Μπαρτσελόνα, υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον αγαπημένο του σύλλογο.
Το νέο συμφωνητικό του 21χρονου ποδοσφαιριστή – με αρκετά αυξημένες αποδοχές – έχει διάρκεια έως το 2029 και ρήτρα αποδέσμευσης στα 500 εκατομμύρια ευρώ.
Όλα αυτά, μόλις μερικές μέρες μετά το πάρτι της Μπαρτσελόνα στο «Μπερναμπέου», εκεί όπου ο Λόπεθ έστελνε φιλιά στους Μαδριλένους οπαδούς για να τους πικάρει μετά το 4-0.
🚨 | 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Fermín Lopez extends until 2029. #fcblive ✅ pic.twitter.com/slCB0JMpLq— BarçaTimes (@BarcaTimes) October 31, 2024
