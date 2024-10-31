Συλλυπητήρια Μητσοτάκη για την απώλεια του συγγραφέα Θανάση Βαλτινού

Τα συλλυπητήρια του για τον θάνατο του Θανάση Βαλτινού εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός με ανάρτηση του στο Facebook, αναφερόμενος στο έργο του εκλιπόντος τόνισε ότι αποτύπωσε «τις πιο αιχμηρές γωνίες της ελληνικής ιστορίας».

«Αποχαιρετούμε τον πεζογράφο μας Θανάση Βαλτινό. Έναν σπουδαίο αφηγητή, που με την πένα του εξερεύνησε τις ανθρώπινες αντιφάσεις και τις κοινωνικές αντιθέσεις. Αποτυπώνοντας, παράλληλα, τις πιο αιχμηρές γωνίες της ελληνικής ιστορίας» ανέφερε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε: «Στη μακρά διαδρομή του αναμετρήθηκε με τις εκφραστικές φόρμες και φώτισε νέους δρόμους στις επόμενες γενιές. Υπήρξε σεμνό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Ενώ και ως ενεργός πολίτης άφησε ένα ξεχωριστό αποτύπωμα στη δημόσια ζωή.

Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και στους οικείους του».

