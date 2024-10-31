Κουτσούμπας: Μονιμοποίηση των μνημονιακών νόμων, ο νέος τρόπος υπολογισμού του κατώτατου μισθού

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην αρχή της σημερινής του ομιλίας στη Βουλή επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος, αναφέρθηκε σε όσα ειπώθηκαν στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο για το νέο τρόπο υπολογισμού του κατώτατου μισθού και τόνισε ότι «δεν ακούσαμε, βέβαια, κάτι που δεν γνωρίζαμε. 'Αλλωστε, πρόκειται για κατεύθυνση της ΕΕ και επί της ουσίας πρόκειται για μονιμοποίηση των μνημονιακών νόμων όλων σας, της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του "όλου" ΣΥΡΙΖΑ, μέσα και η "Νέα Αριστερά", οι οποίοι κατήργησαν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον υπολογισμό του κατώτατου μισθού».

Σημείωσε ότι η κυβέρνηση «προσπαθεί προκλητικά κάθε καινούργια αντεργατική μεταρρύθμιση να την παρουσιάσει ως δήθεν συμφέρουσα για τους εργαζόμενους».

«Η μέχρι τώρα εμπειρία από τα χρόνια που ο κατώτατος μισθός καθορίζεται με κυβερνητική απόφαση, μετά από μια επταετία που έμεινε παγωμένος, έχει αποδείξει ότι οι όποιες αυξήσεις δίνονται εξανεμίζονται την ίδια στιγμή και με το παραπάνω εξαιτίας του πληθωρισμού» σημείωσε.

Είπε ότι τα κριτήρια της κυβέρνησης είναι «"τόσο όσο αντέχει η οικονομία" δηλαδή τόσο όσο δεν απειλείται η καπιταλιστική κερδοφορία γι'αυτή την οικονομία μιλάμε».

«Έχετε απαγορεύσει στους εργαζόμενους να διαπραγματεύονται συλλογικά με τους εργοδότες, θέτοντας ως κριτήριο τις δικές τους ανάγκες με βάση τις αντικειμενικές δυνατότητες που προσφέρει η εποχή μας» ανέφερε απευθυνόμενος στη κυβέρνηση και πρόσθεσε:

«Τώρα με τον αλγόριθμο επιχειρείτε να προσδώσετε μια επίφαση αντικειμενικότητας και επιστημονικότητας ακόμα και στους μισθούς πείνας. Όταν οι εργαζόμενοι θα διαμαρτύρονται εσείς θα τους λέτε "μα τι σχέση έχουμε εμείς; Ο αλγόριθμος το έβγαλε..."».

Ο Δ. Κουτσούμπας ανέφερε ότι «ήδη πάρα πολλοί κλάδοι βρίσκονται σε απεργιακές κινητοποιήσεις και ετοιμάζεται η πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 20 Νοεμβρίου, όπου ένα από τα βασικά αιτήματα είναι να επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις».

Τόνισε ότι η κυβέρνηση «είναι σε πλήρη αντίθεση με τις διεκδικήσεις και τα αιτήματα των εργαζομένων όλη της χώρας», προσθέτοντας «μην σας πω ότι θα τους λέτε και "αρνητές της επιστήμης", ικανοί είστε για όλα».

«Όσο για τις διαβεβαιώσεις ότι θα απαγορεύεται η μείωση του κατώτατου μισθού, μην ορκίζεστε κιόλας. Όταν ήταν να φορτώσετε την προηγούμενη μεγάλη κρίση στους εργαζόμενους, μια χαρά μειώσατε τον κατώτατο μισθό μέσα σε μια νύχτα κατά 22% και κατά 32% για τους νέους. Θα πρέπει να θυμάται ο τότε υπουργός Εργασίας κ. Βρούτσης, κάτι πρέπει να θυμάται βέβαια και η νέα βολική αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ μιας και συγκυβερνούσε τότε με τη ΝΔ και τον ακροδεξιό ΛΑΟΣ του Καρατζαφέρη» πρόσθεσε.

«Λέμε νέα βολική αντιπολίτευση», εξήγησε στη συνέχεια, «γιατί "βγάζει μάτι" η προσπάθεια εκδοτικών κέντρων, τηλεοπτικών καναλιών, δημοσκοπικών εταιρειών να το "σπρώξουν". Λες κι ήταν συνεννοημένοι, μάλιστα, με τον κ. Μητσοτάκη που εμφανίστηκε στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα για να χρίσει το ΠΑΣΟΚ και τον κ. Ανδρουλάκη βολικό συνομιλητή του και μάλιστα στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λόγω δημοσκοπικής φθοράς του ΣΥΡΙΖΑ, του άλλου πόλου της σοσιαλδημοκρατίας».

«O tempora! O mores!, νέοι καιροί, νέα ήθη» ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Όμως η ουσία δεν αλλάζει. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ παραμένουν βολικοί αντίπαλοι της ΝΔ και για το κρίσιμο ζήτημα της στάσης τους στον κατώτατο μισθό. Αποτέλεσμα των πολιτικών των κυβερνήσεών τους είναι το γεγονός ότι ο μέσος μισθός, αυτός δηλαδή που περισσότερο πρέπει να μας ενδιαφέρει, βρίσκεται σήμερα 14% χαμηλότερα από το 2011. Όμως, αυτή είναι η στρατηγική σας που υπαγορεύεται από τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Είναι η ενίσχυση της γενικής τάσης μείωσης των μισθών για να αυξάνεται η κερδοφορία των λίγων» πρόσθεσε.

Είπε ότι «γι' αυτό και αρνείστε να κάνετε υποχρεωτικές Συλλογικές Συμβάσεις, όπως των οικοδόμων και της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης που κατοχυρώνουν μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς και το 7ωρο - 5νθήμερο - 35ωρο, συμβάσεις που έχουν κάνει κουρελόχαρτο τους αντεργατικούς σας νόμους. Γι' αυτό το υπουργείο Εργασίας έχει κάνει υποχρεωτικές μόλις 2 κλαδικές πανελλαδικές συμβάσεις από τις 8 που έχουν υπογραφεί. Τέτοια κατάντια. Και μετά διατηρώντας όλο αυτό το αντιδραστικό οπλοστάσιο λέτε ψέματα ότι στηρίζετε την πολιτική των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Έτσι φτάσατε το 70% των εργαζομένων να ζει με λιγότερα από 900 ευρώ το μήνα. Και δεν χρειάζεται να πούμε πόσο υψηλότερα βρίσκεται το κόστος ζωής».

Ο Δ. Κουτσούμπας έκανε λόγο για «κανονική φτωχοποίηση των εργαζομένων που συνεχίζεται παρόλο που βρισκόμαστε σε συνθήκες καπιταλιστικής ανάκαμψης» σημειώνοντας ακόμα ότι τα λαϊκά στρώματα επιβαρύνονται επιπλέον με υπέρογκους φόρους.

«Και πραγματικά έχει πολύ θράσος ο πρωθυπουργός να μιλάει για "πολιτική μείωσης φόρων", όπως έκανε και προχθές στην ΑΑΔΕ. Με βάση τα δικά σας νούμερα, το 2024 αναμένεται να κλείσει, με εισπράξεις από τον ΦΠΑ, που θα ξεπεράσουν τα 25 δισ. ευρώ, από 23,4 δισ. πέρυσι και 18,6 δισ. το 2022. Σε αυτούς τους έμμεσους -και πιο άδικους- φόρους προστίθενται και τα περίπου 7 δισ. από τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης.

Και μην μας πείτε ότι αυτή η αύξηση των εσόδων αντανακλά λαϊκή ευημερία και μεγαλύτερη κατανάλωση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το ποσοστό των έμμεσων φόρων προς το ΑΕΠ, από το 12,8% που ήταν το 2012, έφτασε στο 19,4% το 2022 και ανεβαίνει συνεχώς. Ληστεία κανονική είναι και τίποτε άλλο» σημείωσε και πρόσθεσε καταλήγοντας:

«Επομένως, για ποια μείωση φόρων μιλάτε; Εκτός αν εννοείτε τους εφοπλιστές, τους τραπεζίτες, τις τράπεζες και τους υπόλοιπους, που προφανώς εκφράζετε πολιτικά. Αυτοί μάλιστα. Δεν πληρώνουν τίποτα επί της ουσίας σε σχέση με αυτά που κερδίζουν.

Γιατί για τον λαό, όμως, αρνείστε πεισματικά να καταργήσετε ή έστω να μειώσετε τους υπέρογκους έμμεσους φόρους στα τρόφιμα, στην Ενέργεια και στα άλλα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, όπως σάς έχουμε προτείνει ξανά και ξανά εδώ μέσα και όπως ζητάει όλος ο κόσμος που στενάζει εκεί έξω; Αλήθεια, πού πηγαίνουν όλα αυτά τα χρήματα; Γιατί ούτε σχολεία γίνονται, ούτε νοσοκομεία, ούτε καλύτεροι μισθοί και συντάξεις δίνονται.

Βέβαια, πολλοί από αυτούς τους φόρους, για να περάσουμε και στο θέμα που συζητάμε σήμερα, αποσκοπούν και στη χρηματοδότηση των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα. Με δυο λόγια καταλήγουν στις τσέπες των ομίλων της Ενέργειας για τις δικές τους αποκλειστικά κερδοφόρες επενδύσεις».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

