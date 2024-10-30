Το Ισραήλ άρχισε να εξαπολύει σφοδρές αεροπορικές επιδρομές στην ιστορική πόλη Μπααλμπέκ - μνημείο της Unesco - και στα γύρω χωριά στην ανατολική περιοχή Μπεκάα του Λιβάνου, ενώ νωρίτερα είχε δώσει - για πρώτη φορά - εντολή εκκένωσης που αφορά ολόκληρη την πόλη.

Ο δήμαρχος της πόλης Μουσταφά αλ Τσαλ επιβεβαίωσε ότι βομβαρδισμοί έπληξαν την πόλη και τις γύρω περιοχές, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Δεν υπάρχουν αναφορές μέχρι στιγμής για θύματα.

Footage of strikes/shelling in Baalbek from Telegram - Warlife3 pic.twitter.com/iHJUp4xnIV — Enraged Cog in the machine⚙️ (@EnragedCog) October 30, 2024

Οι περισσότεροι από 70.000 κάτοικοι της Μπααλμπέκ, 85 χιλιόμετρα βορειανατολικά της Βηρυτού, εγκατέλειπαν από το πρωί σήμερα μαζικά την πόλη και τα σπίτια τους μέσα σε απόλυτο πανικό και σύγχυση, εν όψει των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά εγκαταστάσεων της Χεζμπολάχ στην περιοχή.

«Για την ασφάλεια τη δική σας και της οικογένειάς σας, θα πρέπει να εκκενώσετε αμέσως τις κατοικίες σας και να μετακινηθείτε εκτός της πόλης και των χωριών», έγραψε στα αραβικά στην πλατφόρμα X, ο εκπρόσωπος του στρατού Αβιτσάι Αντράε δίπλα σε έναν χάρτη που δείχνει τις διαδρομές που μπορούν να ακολουθήσουν οι κάτοικοι για την απομάκρυνσή τους.

Οχήματα της πολιτικής προστασίας έκαναν περιπολία στην πόλη, καλώντας με μεγάφωνα τους κατοίκους να την εγκαταλείψουν, ενώ η εντολή εκκένωσης μεταδιδόταν επίσης από μεγάφωνα σε τεμένη και εκκλησίες.

Οι κάτοικοι έφευγαν από την πόλη όπως μπορούσαν, μέσα σε ένα κυκλοφοριακό χάος.

Residents of Baalbek poured onto the roads in those hours, fleeing the city in panic after the Israeli army issued an evacuation warning for Baalbek and two nearby villages in eastern Lebanon. The warning, directed at residents of Baalbek, Ain Bourday, and Douris, was posted by… pic.twitter.com/vjV3w3y9pq — GeoInsider (@InsiderGeo) October 30, 2024

Τουλάχιστον 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν προχθές, Δευτέρα, σε ισραηλινές επιδρομές σε 12 κοινότητες στον νομό Μπααλμπέκ και την κοιλάδα της Μπεκάα, προπύργια της Χεζμπολάχ.στον ανατολικό Λίβανο.

Πάνω από 1.750 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο από τις 23 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε στοιχεία του λιβανικού υπουργείου Υγείας.

Η πόλη μνημείο της Unesco

Η Μπάαλμπεκ είναι πόλη στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου. Κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο ήταν γνωστή ως Ηλιούπολις.

Η πόλη μαζί με τα περίχωρα της έχει χαρακτηριστεί μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής της Unesco, καθώς εκεί βρίσκονται κάποιοι από τους καλύτερα διατηρημένους ρωμαϊκούς ναούς.

Η πόλη ξεκίνησε να ακμάζει το 323 π.Χ., όταν ο Μέγας Αλέξανδρος πέθανε, το έτος δηλαδή που προσαρτήθηκε στο βασίλειο των Πτολεμαίων. Τότε μετονομάστηκε σε Ηλιούπολη από τους Έλληνες, τιμής ένεκεν στον θεό προστάτη της τον Βάαλ. Η πόλη έμεινε υπό ελληνική κυριαρχία μέχρι το 64 π.Χ., όποτε οι Ρωμαίοι την κατέκτησαν.

Το 15 π.Χ. ο Οκταβιανός Αύγουστος τη μετέτρεψε σε ρωμαϊκή αποικία βετεράνων και τη μετονόμασε σε Colonia Julia Augusta Felix Heliopolitana. Την περίοδο αυτή η πόλη στολίστηκε με ωραία γλυπτά και μεγαλοπρεπή οικοδομήματα ενώ αυτά που έχτισαν οι Πτολεμαίοι, ανοικοδομήθηκαν και επισκευάστηκαν.

Τα μνημεία προστατεύτηκαν, από στρατιωτικές δυνάμεις, την περίοδο του εμφυλίου πολέμου του Λιβάνου, που ξεκίνησε το 1975 και τελείωσε το 1990. Το 1984 η UNESCO ανακήρυξε το Μπάαλμπεκ ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Τα μνημεία

Η είσοδος του Μπάαλμπεκ σήμερα είναι από τα ανατολικά, μέσα από τα προπύλαια των δώδεκα κιόνων, που έκτισε ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Καρακάλλας. Ο δρόμος οδηγεί στη μεγάλη ορθογώνια πλατεία, η οποία είναι κλειστή από τις 3 της πλευρές από μια αψιδωτή στοά. Στα δυτικά της πλατείας βρίσκεται μια μεγάλη εξωτερική κλίμακα, πλάτους 45 μέτρων, που οδηγεί στην εξέδρα με την πρόσοψη του ναού του Δία , που κτιστεί πάνω από τον ναό του Βάαλ-Χαντάντ. Όρθιοι παραμένουν 6 κίονες, κορινθιακού ρυθμού, από τους 19 στο ανατολικό περιστύλιο και άλλοι 8 από αυτούς τους αποσυναρμολόγησαν οι Βυζαντινοί ύστερα από διαταγές του Ιουστινιανού για να διακοσμήσουν την Αγία Σοφία.

Όλοι οι κίονες στον ναό ήταν 54 και ο ναός είχε πλάτος 50 μέτρων, 90 μέτρα μήκος και 20 μέτρα ύψος.

URGENT🚨 Israel is planning to bomb the city of Baalbek, home to the temples of Venus, Jupiter, & Bacchus built more than 11,000 years ago. pic.twitter.com/7uabfoRqwZ — Hala Jaber (@HalaJaber) October 30, 2024

Νότια του ναού του Δία, βρίσκεται ο μόνος ακέραιος ναός της πόλης, ο ναός του Βάκχου-Διονύσου ή αλλιώς «Μικρός Ναός». Ο ναός κοσμείται από πολλές ανάγλυφες παραστάσεις της γέννησης του θεού Διονύσου. Η κυρίως αίθουσα έχει πλάτος 19 μέτρα και μήκος 35 μέτρα. Η πύλη του ναού έχει μνημειακές διαστάσεις, πλάτους 6,5 μέτρων και ύψους 13 μέτρων. Ο ναός βρίσκεται σε μια βαθμιδωτή κλίμακα, με 33 σκαλοπάτια. Όλοι οι κίονες του ναού είναι 42, 15 σε κάθε μεγάλη πλευρά και 6 σε κάθε μικρή.

Στα 100 μέτρα ανατολικά των δυο ναών βρίσκεται ο κυκλικός ναός της θεάς Αφροδίτης, άλλοι υποστηρίζουν ότι ήταν αφιερωμένος στη θεά Τύχη. Οι μουσουλμάνοι ενίσχυσαν τους ναούς με ισχυρό τείχος και άλλα ισχυρά οχυρωματικά έργα.

